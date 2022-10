El Grupo USA Handbol Mislata UPV sumó su sexta victoria consecutiva en un partido completo donde siempre estuvo delante en el marcador. La buena defensa dejó al C.H. Amposta en tan sólo 13 goles y propició un nuevo triunfo que mantiene al equipo de Mislata como líder el solitario (13 - 29).

Salió muy concentrado el equipo de Mislata. Puso una marcha más que su rival en defensa y buscó con ahínco marcar diferencias en el marcador. El guión diseñado se cumplió y hasta el minuto 8 no anotaron su primer tanto las locales por cinco de las valencianas. Despertó el Amposta con buenas combinaciones con su pivote y llegó a reducir a dos de distancia mediada la primera parte. No afectó al equipo de Mislata el acierto local y recuperando en buen tono defensivo y siendo eficaz en ataque no permitió que la reacción de su rival llegará a buen puerto. Poco a poco las diferencias se fueron ampliando para llegar al descanso con 6-13 para Mislata.

La segunda mitad no fue diferente al final de la primera. Apretó todavía más el acelerador el conjunto de Alberto Estornell que con el paso de los minutos iba acrecentando la diferencia. No se rindieron las catalanas pero el partido estaba sentenciado y los goles caían de lado visitante sin poder presentar batalla las locales. Al final 13-29 en un partido que también sirvió para que Mislata diera minutos a las menos habituales y para irse al parón liguero de la próxima semana con seis victorias en seis partidos y un inicio de temporada que termina con muy buena nota.