Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Asobal que enfrentaba a dos equipos que venían de jugar competición europea el pasado martes y que finaliza con la victoria de los locales, Fraikin BM Granollers, por 32 a 28 al llegar al tramo final cometiendo menos errores.

Primera parte muy igualada, intercambio continuo de golpes por parte de los dos equipos y ninguno conseguía abrir brecha, también era destacable la aportación de ambas porterías, que estaban a un alto nivel. Los de Fernando Latorre atacaban casi todo el partido con siete jugadores dejando la puerta vacía y le sacaba buen rendimiento, ya que los locales no sacaban mucho rédito de las pérdidas visitantes. Con todo esto se conseguía llegar al ecuador del partido con un buen 14 a 15.

La segunda parte arrancaba bien y se podían mantener las mínimas ventajas hasta que se encadenaban una serie de pérdidas que los locales no desaprovechaban para coger una ventaja máxima de dos goles hasta ese momento en el partido, 22 a 20. Los benidormenses no se dejaban ir y volvían a empatar el partido a 24 goles, pero un par de inocentes acciones que dejaban al equipo en inferioridad permitían a los locales volver a ampliar la ventaja. Se ha vuelto a remontar e igualar, pero no ha podido ser y las intervenciones de Rangel Luan en los últimos minutos han sido determinantes para no poder sumar pese a la buena imagen ofrecida. Resultado final de 32 a 28

FICHA TÉCNICA

32-Fraikin BM Granollers (14+18): Rangel Luan (Guàrdia); Franco (4), Faruk (5), Rey, Amigó (1), Antonio García (5, 2 p) y Adrià Martínez (4); Torriani (1), Gurri (4), Romero (2), Valera (6, 1p), Armengol, De Sande, Castillo y Roca.

28-TM Benidorm (15+13): Roberto Rodríguez (Ibañez); Nikcevic (1), Calle (2), Sempere, Soljic (3), Lignieres (2) y Ramiro Martínez (4, 2p); Barceló (1), Bernatonis (3), Serrano (5), Grau, Iván Rodríguez (3, 1p), Rubén Dos Santos (3), Adrián Sánchez (1) y Lara.

Árbitros: Lorena García y Sebastián Fernández. Exclusiones para Soljic (3), Santiago Barceló, Ivan Rodríguez, Grau y roja directa a Ramiro Martínez por el Benidorm y Torriani, Adrià Martínez y Pol Valera por el Fraikin BM Granollers

Parciales: 4-3, 4-5, 7-7, 10-9, 11-11, 14-15-descanso-; 17-18, 21-20, 24-23, 26-24, 27-26 y 32-28.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Asobal en el Palau d'Esports de Granollers ante 600 espectadores