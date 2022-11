El Grupo USA Handbol Mislata UPV sumó su primera derrota de la temporada ante el OAR Gracia Sabadell (29-34), en un partido marcado por una primera parte con demasiadas imprecisiones que pasó factura al equipo de Mislata. Las catalanas supieron sacar provecho del mal inicio de partido de su rival y gestionaron con inteligencia las ventajas que acumularon.

Desde el inicio se vio que las valencianas no estaban finas, el primer parcial ya era favorable al equipo de Sabadell con 1-5 en el marcador. No acertaba a defender bien el conjunto local y su rival aprovechaba el acierto de su lanzadora Jana Sobrepera para llegar a tener ventaja de hasta ocho goles en el minuto 20 de la primera mitad. Con más corazón que cabeza trataba Mislata de recortar distancias y al descanso se llegó con 16-20 para las catalanas.

La segunda parte fue un querer y no poder del Grupo USA que no fue capaz de dar la vuelta al marcador. Y eso que con un gran inicio llegó a ponerse a dos de distancia en los primeros cinco minutos. Pero el partido se había torcido desde el principio y el equipo visitante es uno de los conjuntos potentes de la categoría. Manejó el juego y supo mantener a raya a su rival pese a que de nuevo a quince del final la diferencia estuvo en dos goles solamente de distancia. No pudo ser, hay días donde no todo sale como uno quisiera. Al final 29-34 y el mal sabor de boca de sumar la primera derrota de la temporada. Toca seguir trabajando.