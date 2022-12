El Grupo USA Handbol Mislata UPV se ha llevado el derbi ante el Levante UDBM Marni en un partido muy igualado en la primera mitad y con una segunda donde desarboló a su rival tanto en defensa como en ataque. Los partidos entre equipos con eterna rivalidad no entienden de favoritos, ni de clasificaciones. Son partidos intensos y disputados. Mislata llegaba a Marni con la intención de seguir sumando en su camino y las locales se lo pusieron complicado en la primera mitad. Pese a los intentos de marcar territorio en el marcador, el Grupo USA no podía distanciarse de su rival que defendía intenso y atacaba con ideas. Las diferencias en este periodo fueron mínimas y al descanso se llegó con 14-15 para las visitantes. Marni había conseguido que el poderío de su contrincante no se reflejara en distancia en el electrónico.

La segunda parte fue distinta. Salieron las de Mislata con las ideas claras y el objetivo de intensificar su defensa para ahogar a su rival. Lo consiguieron plenamente. Las locales tardaron 15 minutos en marcar su primer gol en la segunda parte mientras que Mislata iba incrementando la diferencia con un juego ofensivo coral. Una diferencia que se fijó entre ocho y nueve goles y que nunca las locales consiguieron recortar. El 20-29 final refleja lo ocurrido en los segundos 30 minutos. Un equipo fue muy superior al otro aunque Marni nunca se rindió. Mislata suma y sigue en busca de sus objetivos. Una semana más líderes en solitario.