Cuando el Grupo USA Handbol Mislata UPV se pone a defender es un equipo casi imbatible. Tras una primera parte irregular, el segundo periodo fue un ejercicio perfecto de cómo defender, de cómo presionar, de cómo leer un partido para finiquitarlo desde la defensa. Diecisiete minutos tardó Gavá en anotar su primer gol en la segunda parte. Cinco hizo en los segundos 30 minutos. Esos datos explican una victoria que dejan al equipo líder en solitario tras la primera vuelta.

La primera parte fue un ir y venir de juego y acierto de los dos equipos. Comenzó el choque muy igualado pero poco a poco Mislata se marchó en el marcador. Apretando en defensa y con ideas claras en ataque llevaba la diferencia hasta los cinco goles mediado el primer periodo. Parecía que Gavà no podía aguantar el ritmo de las locales. Fue entonces cuando el juego de Mislata se atascó un poco. Lo aprovechó el conjunto catalán para recortar distancias. Y demostrar que había venido a Mislata a presentar batalla. Al descanso diferencia mínima de Mislata 14-13 en una primera parte irregular.

La segunda parte empezó con Mislata con una jugadora menos por la tarjeta roja de Priscila por golpear el balón en la cara de una defensora en el ultimo lanzamiento de la primera. Sabían las chicas de Mislata que había que defender a muerte para no dar alas a su rival, para que las catalanas no creyeran en sus posibilidades. Y eso hicieron, se empeñaron en demostrar que su defensa es muy complicada de batir. No había manera de que el equipo visitante marcara un gol, el primero de esta segunda parte fue en el minuto 17. Ni jugando con siete jugadoras de campo fue capaz Gavà de marcar. Y eso unido al acierto ofensivo encarriló el partido hasta sentenciarlo. El 27-18 final fue el resultado de una segunda parte magnífica de las locales ante un rival que nunca tiró la toalla. Un partido también especial para Gema Soler que jugó tras conocer el fallecimiento de su abuelo en la tarde del sábado. Esta victoria tuvo dedicatoria al cielo.