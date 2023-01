El Fertiberia Puerto Sagunto cayó 38-27 en el segundo amistoso de la pretemporada de invierno contra el Bada Huesca de Asobal. Un mal arranque de partido condenó a los de Toni Malla que no pudieron remontar en los 50 minutos restantes. Un choque para aprender de los errores y seguir trabajando para el reinicio de liga que será el próximo sábado, 27 de enero, a las 18.30 horas en el Ovni contra el Handbol Sant Quirze.

El entrenador rojiblanco, Toni Malla, destacó: "Derrota abultada en el campo de un buen rival. No hay excusas, hemos hecho unos primeros 10 minutos desastrosos, no sé si por la hora de inicio o porque no hemos salido lo suficientemente concentrados pero no ha sido un buen choque. Luego hemos ido a remolque todo el rato".

"Cosas positivas que destacar, pocas. Si que es verdad que hemos rotado y los chavales jóvenes han tenido actitud y lo han hecho bien. Nos vienen bien este tipo de encuentro para ver que aún nos queda mucho para llegar a un nivel de un equipo como el Huesca. Uno de los importantes de la liga Asobal. Toca pensar ya en el lunes, en volver al trabajo porque el fin de semana que viene tendremos un partido importante contra el Sant Quirze", concluyó Malla.