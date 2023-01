El capitán de la selección española de balonmano, el alicantino Gedeón Guardiola, aseguró, tras conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Polonia y Suecia, que es un "honor" pertenecer a este equipo, que como recalcó, "siempre lucha" transcurran como transcurran los partidos.

"Es un honor pertenecer a este equipo que siempre lucha y que trabaja y entrena de una forma increíble todos los días", señaló el pivote de Petrer. Una capacidad de lucha que permitió a los "Hispanos" remontar un partido por la medalla de bronce que se había complicado notablemente para el equipo español, tras cerrar la primera mitad con una desventaja de cuatro tantos.

"En la primera mitad, ellos venían muy rápidos y nos han cogido muchas veces al contragolpe; pero en el segundo tiempo hemos ajustado la defensa y eso nos ha permitido empezar a recuperar balones, nos ha permitido correr y nos hemos soltado definitivamente en ataque. La verdad es que el equipo se lo ha trabajado muy bien hoy", concluyó Guardiola .

Ribera: "Es un gran premio a un campeonato complicadísimo"

El seleccionador español, Jordi Ribera, mostró su satisfacción por la medalla de bronce conseguida este domingo por el conjunto español en el Mundial de Polonia y Suecia y que aseguró supone "un gran premio" a un campeonato "complicadísimo".

"Creo que esta medalla es un gran premio a un campeonato complicadísimo. Un torneo que empezamos con lesiones, como la de Tarrafeta en el primer partido, que nos han trastocado un poco el tema de la rotaciones y es nos ha impedido, a diferencia de otros campeonatos, llegar más frescos al tramo final, pero el equipo no ha dejado de competir en todos los partidos y nos vamos con este premio", señaló Ribera.

Una medalla de bronce que pareció que se le escapaba al conjunto español tras los cuatro goles de desventaja (22-18) con los que cerró la primera mitad de la final de consolación ante Suecia.

"La primera parte no hacía presagiar esto, porque pese a que estábamos atacando bien no había manera de ajustar al balance defensivo. Ellos corrían mucho y nos cogían siempre desajustados, incluso, haciendo menos cambios ataque-defensa ellos seguían haciendo gol porque no llegábamos a defenderlos", explicó Ribera.

Un panorama que cambió por completo en la segunda mitad con la salida del portero Rodrigo Corrales y, sobre todo, con el paso a una defensa 5-1 que frenó el ataque escandinavo.

"Rodrigo ha estado muy bien en la segunda parte y el paso a la defensa 5-1 ha hecho que ellos tuviesen dificultades para atacar y también para correr el contraataque", indicó Ribera.

"Además hemos empatado el partido en muy poco tiempo y eso ha creado inseguridades a Suecia, los lanzamientos ya no era iguales, la forma de correr no era la misma y luego cuando nos hemos puesto por delante hemos sabido controlar el partido", aseguró el preparador español.

Una remontada que permitió a España lograr una medalla de bronce a la que Jordi Ribera no dio tanto mérito como a la capacidad de los "Hipanos" para competir en todos los encuentros y ante cualquier rival, por muchas que fueran las dificultades.

"Yo no tengo medallitis. Yo con lo que realmente disfruto es con la capacidad de competir del equipo y eso nos llevará a una posición u otra. En ese sentido, estoy contentísimo, porque hemos competido en todos los partidos pese a las dificultades y eso es a mí lo que me alegra, independientemente del color de la medalla", concluyó Ribera.

Figueras: "Este bronce sabe prácticamente a oro"

El pivote de la selección española de balonmano Adrià Figueras no dudó en asegurar que la medalla de bronce conquistada tras derrotar por 36-29 a Suecia en un encuentro en el que los "Hispanos" perdían por cuatro tantos al descanso, sebe "prácticamente a oro".

"Sabe a oro prácticamente, porque este partido ya lo hemos jugado otras veces y sabemos que ganarlo significa irte muy contento a casa y perderlo irte de vacío y con un sentimiento amargo. Creo que es una medalla muy merecido y un gran premio para todo el equipo", señaló Figueras.

Una medalla de bronce que el jugador español no vio perdida, ni con los cuatro goles de desventaja (22-18) con los que España cerró los primeros treinta minutos de juego.

"No, ni mucho menos, y más conociendo a este equipo. Éramos conscientes de que teníamos que ajustar el balance defensivo que era lo que más nos estaba fastidiando en la primera parte", explicó Figueras.

Ajuste defensivo que llegó con el paso a la defensa 5-1 en el arranque de la segunda mitad y que permitió a las selección española igualar la contienda en los primeros cinco minutos del segundo tiempo.

"Hemos ajustado el sistema defensivo, hemos pasado al 5-1 y eso nos ha permitido meternos muy rápido en el partido y pasarles a ellos la presión, porque a veces lo de jugar en casa puede volverse en contra. Mientras que nosotros hemos seguido compitiendo y creyendo hasta el final para lograr esta medalla, que es un premio muy importante", indicó el pivote.

Un Adrià Figueras que fue fundamental en la remontada del equipo español, tras cerrar la contienda con nueve goles sin fallar ni un sólo lanzamiento.

"Como siempre digo, si el pivote mete muchos goles es porque el equipo ha estado muy fluido e ataque y hoy hemos tenido en ataque la fluidez que en otros partidos no habíamos encontrado. Eso se ha traducido en que he podido meter muchos goles, pero lo importante es que el equipo ha ganado", concluyó Figueras.