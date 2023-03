El Grupo USA Handbol Mislata sigue su camino. En un partido irregular con imprecisiones en su juego de ataque se impuso al BM Benidorm. Dejó a su rival en tan sólo 12 goles pero tampoco estuvo acertado en ataque sumando sólo 17. Llega al tramo final de la temporada el equipo de Mislata con los deberes hechos. Trabaja duro para estar en la lucha por el ascenso.

Primera parte

El partido comenzó con Mislata decidido a no dar opciones a su rival. La diferencia en la clasificación tenía que verse en el campo y eso buscó el equipo. Poco a poco su defensa fue siendo un problema para Benidorm que no conseguía tener opciones claras de conseguir goles. Tan sólo 4 en los primeros 30 minutos hablan a las claras de la intensidad del Grupo USA que en ataque no fue demasiado efectivo pero sí lo suficiente para llegar al descanso con 11 goles en su casillero en una primera parte sin sobresaltos para el líder.

Segunda parte

La segunda parte fue parecida a la primera, dominio visitante e intentos de Benidorm de recortar distancias. Su juego ofensivo mejoró y la defensa de Mislata no era la misma. Llegaron a ponerse a tres goles de distancia a falta de ocho minutos para el final pero no fue suficiente. Pese a no tener el ataque de Mislata su mejor tarde al final 12-17 en un choque donde sumar era lo importante. Toca seguir peleando.

