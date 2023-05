El Club Balonmano Puerto Sagunto y la empresa Fertiberia, S.A. han firmado el acuerdo de continuidad de patrocinio por dos temporadas más en el Ayuntamiento de Sagunto. Al acto han asistido el presidente del Club Balonmano Puerto Sagunto, Juanjo Bataller; el director de la fábrica de Fertiberia de Sagunto, Juan Arbona; el alcalde de Sagunto, Darío Moreno; y los portavoces de los diferentes grupos políticos municipales. Al acto también han asistido el concejal delegado de Deportes, Javier Timón, los jugadores del primer equipo, así como el cuerpo técnico del club. Los de Toni Malla juegan el último partido contra Viveros Herol BM Nava el sábado 27 de mayo, a partir de las 19 horas a domicilio. Un partido intrascendente al que los porteños llegan campeones de liga y con el ascenso a Asobal certificado, igual que su rival, que les acompañará hacia la élite.

El presidente del Club Balonmano Puerto Sagunto, Juanjo Bataller, ha resaltado: «Es una gran satisfacción que dos años más Fertiberia se comprometa con el club para ayudarlo y sobre todo este año que hemos conseguido el ascenso a la Liga Asobal». Al final del acto, Bataller ha agradecido al Ayuntamiento de Sagunto y a todos los grupos políticos su apoyo porque «todos estamos remando juntos para que esto vaya adelante».

Por su parte, el director de la fábrica de Fertiberia de Sagunto, Juan Arbona, ha dado las gracias al club porque «lleváis el nombre de Fertiberia, además con muchísimo orgullo por ahí, tenéis una afición buenísima y sois un equipo super peleón». A continuación, ha añadido que es un orgullo que el equipo lleve el nombre de Fertiberia.

Por último, el alcalde de Sagunto, Darío Moreno ha agradecido a Fertiberia «que sigáis siendo un referente de responsabilidad social corporativa y de entender que las empresas no pueden venir a nuestro municipio como una especie de burbuja que no se interrelaciona con el resto de cosas que pasan alrededor de la empresa, sino que precisamente hay sinergias que aportar». Después el alcalde ha destacado que Fertiberia es un referente para «hacer una ciudad más social, en el que el deporte, como no puede ser de otra forma, tiene que ser uno de los ejes fundamentales».

El último partido de la temporada se jugará este sábado en Nava

Con respecto al último choque de la temporada Toni Malla expresa que: "Es un partido intrascendente en el que vamos a dar minutos a jugadores del filial porque es un escenario idóneo para que empiecen a coger responsabilidad para un futuro".

"Delante tendremos al rival más difícil que hemos visto en el ovni esta temporada. Va a ser un partido tranquilo porque no nos jugamos nada, pero es una buena prueba para la gente que tiene ilusión por gustar. Esperamos que sea un escaparate para ellos. Queremos evitar a toda costa lesiones pero vamos a intentar pelearlo", concluye Malla.