El entrenador del Abanca Ademar, Manolo Cadenas, será baja por motivos de salud, según ha confirmado a EFE el propio técnico, en la despedida este jueves del equipo leonés en la última jornada de la Liga Plenitude ASOBAL en la pista del líder invicto y ya campeón, el Barça (20:05 horas).

El entrenador, que ya se perdió el entrenamiento previo al encuentro de este jueves, está pendiente de los resultados de unas pruebas médicas que también pueden condicionar su futuro en los banquillos, sin que esté clara su vinculación ni función con el equipo leonés la próxima temporada.

Las dos opciones que se barajan son las de continuar como entrenador del primer equipo o pasar a desempeñar la función de director deportivo, lo que supondría la llegada de un nuevo técnico al banquillo ademarista.

La ausencia de Cadenas en la cita de despedida del campeonato y de la temporada en el Palau Blaugrana supondrá que dirija al equipo su segundo entrenador, Luis Puertas.

El presidente de la RFEBM, el valenciano Francisco V. Blázquez quiso mandarle todo su apoyo tras recibir la Orden Olímpica en el CSD este mismo miércoles.

Quiero enviar todo mi apoyo y cariño a Manolo Cadenas, espero que tenga una pronta recuperación tras la noticia recibida esta mañana sobre su baja médica. Una figura muy importante en el #Balonmano español en las últimas décadas, tanto en el @ADEMARLEON como con los #Hispanos. 💪🏻 pic.twitter.com/dSK4tpz1UG — Paco Blázquez García (@blazquezbalonma) 31 de mayo de 2023

Samuel Saiz, una de las joyas descubiertas por Manolo Cadenas, sí estará

Sí estará ante el Barcelona el valenciano Samuel Saiz, la esperanza en el lanzamiento exterior del Ademar del futuro. El lateral de 18 años y 2,02 metros de estatura procedente del Grupo USA Mislata, es la gran esperanza del club según dijo Manolo Cadenas, que le hizo debutar en el último duelo autonómico ante el Recoletas Atlético Valladolid (39-32).

El técnico de Valdevimbre, enamorado de descubrir jóvenes talentos, no solo nacionales sino también en cualquier país, reclutó al joven jugador de Mislata tras participar en un campus de captación de talento de la Federación Española de balonmano en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada.

"Manolo me llamó y me propuso la idea de jugar en León y, aunque era una decisión complicada, porque era la primera vez que salía de casa y a tantos kilómetros de distancia de mi familia, no me lo pensé porque el Ademar y su entrenador son una gran oportunidad para crecer como jugador", señaló a EFE el valenciano.

Cadenas, que ante la plaga de lesiones, ya le había incluido en varias convocatorias y llegó a participar en alguna prueba amistosa, le dio la oportunidad en el duelo de rivalidad cuando el partido ya estaba decantado en el tramo final dada la cómoda diferencia que había en el marcador.

"Me dijo que saliera sin nervios y, aunque lo intenté, está claro que me pudo la presión", señaló el joven lateral que, sin embargo, se estrenó con un pase de gol al pivote internacional portugués Tiago Sousa.

Seguidor de Gedeón Guardiola

Precisamente esta cualidad, así como, sobre todo, el lanzamiento exterior desde distancia e incluso su capacidad defensiva, son algunas de las virtudes que adornan el juego del lateral diestro cuyo espejo en el que mirarse, dice, es el internacional "hispano" Gedeón Guardiola, que a punto estuvo de comprometerse para la próxima campaña con el Ademar.

Sáiz no escondió que su intención es "seguir creciendo y aprendiendo como jugador y, de cara a la próxima temporada, intentar ganar más minutos de juego con el primer equipo, intentando siempre dar el cien por cien, porque soy consciente de la oportunidad que supone tener más protagonismo en un equipo de la entidad del Ademar".