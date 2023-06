El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto renueva al portero Dani Martínez y a sus capitanes Adrián Nolasco y Vicente Poveda.

Nolasco

El alicantino tiene experiencia en ASOBAL en equipos como Huesca, Cuenca y Benidorm pero está muy contento de poder jugar en la máxima categoría del balonmano español con la camiseta rojiblanca: "Estoy muy contento con la renovación, tanto el club como yo teníamos la misma idea, que era la de continuar y para mí supone un gran orgullo seguir siendo uno de los capitanes del equipo. Estoy muy feliz de cómo ha salido todo y tengo muchas ganas e ilusión de afrontar el gran reto que se nos presenta la temporada que viene en la liga ASOBAL".

Para mí supone un gran orgullo seguir siendo uno de los capitanes del equipo

"Sin duda uno de los motivos por los que he decidido continuar lo bien que me siento tanto en el club como en la ciudad. Mi familia y yo estamos muy integrados. La confianza por parte del entrenador y la directiva y que creo que todavía mi camino en puerto no ha terminado. Tenemos muchas ganas y confianza de poder afrontar los objetivos de cara a la temporada que viene. Creo que mi mejor versión como jugador se ha dado aquí y quiero mantener el nivel y mejorarlo", añadió Nolasco.

Creo que mi mejor versión como jugador se ha dado aquí y quiero mantener el nivel y mejorarlo

Temporada redonda

El Fertiberia ha cerrado una temporada redonda logrando el ascenso a la máxima categoría del balonmano español y como campeón de liga de División de Honor Plata. Nolasco se ha mostrado muy ilusionado con el hecho de volver jugar en ASOBAL: "El reto que se nos presenta el año que viene es enorme. Tras una temporada redonda en la que nos ha salido todo incluso partidos que se creían que podíamos fallar, los sacábamos adelante. Hay que ser conscientes de que el año que viene va a ser más complicado. Tenemos que ser mucho más piña y trabajar mucho más para alcanzar el objetivo de la permanencia. Tenemos muchas ganar e ilusión. Y en esto consiste el deporte, tener nuevo retos e intentar trabajar desde el primer día para poder alcanzarlo".

Hay que ser conscientes de que el año que viene va a ser más complicado. Tenemos que ser mucho más piña y trabajar mucho más para alcanzar el objetivo de la permanencia

Mensaje a la afición

"El mensaje que le mando a la afición que si la temporada pasada estaba con nosotros, esta que viene les necesitamos aún más. No va a ser un año fácil, sufriremos muchas derrotas y hay que estar en esos momentos complicados cerca del equipo y remar en la misma dirección. Necesitamos la comunión con la grada, les necesitamos y saben que sentimos su calor muchísimo, en cada partido y cada viaje y para nosotros son fundamentales. Espero que también lo vivan con muchísima ilusión porque juntos lo vamos a conseguir", concluyó el capitán del Fertiberia.

No va a ser un año fácil, sufriremos muchas derrotas y hay que estar en esos momentos complicados cerca del equipo y remar en la misma dirección

Vicente Poveda renueva por una temporada

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anunció la renovación para la nueva temporada en la Liga Asobal de otro de sus capitanes, el alicantino Vicente Poveda, que ha afirmado que afronta el nuevo reto de luchar por la permanencia en la máxima categoría con muchas ganas e ilusión.

Poveda cuenta con experiencia en la máxima categoría con el Ángel Ximenez Puente Genil y ha explicado en declaraciones al club: "Estoy muy contento con la renovación, quedarme aquí siempre fue mi prioridad".

Son muchas las cosas que me han hecho decidirme a renovar una año más con el Fertiberia, como la afición, el trato de todos los miembros del club, y el regreso a la Liga Asobal

"Son muchas las cosas que me han hecho decidirme a renovar una año más con el Fertiberia, como la afición, el trato de todos los miembros del club, y el regreso a la Liga Asobal", ha añadido Poveda.

Por último, el jugador rojiblanco expresó: "Creo que es todo un premio a la temporada que hemos realizado. El mensaje que le mando a la afición es que este año les necesitamos más que nunca, necesitamos que el ovni sea una olla a presión", concluyó.

El portero Dani Martínez volverá a jugar en ASOBAL con el Fertiberia

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto renueva al portero internacional Júnior Dani Martínez tras ser una pieza clave en la recta final de la temporada pasada convirtiéndose en portero titular. Martínez ya sabe que es jugar en ASOBAL con el Fertiberia, pues es el único componente del equipo que queda desde la última vez que el equipo estuvo en la élite del balonmano español.

Con respecto a los motivos que le han llevado a la renovación Dani Martínez cuontó: ·Estoy muy contento con la renovación, con la nueva oportunidad que el club me ofrece y con el apoyo y confianza que me trasmiten. He decidido seguir en el Puerto Sagunto por el reto que va a suponer la temporada que viene poder jugar en Asobal e intentar lograr el objetivo".

He decidido seguir en el Puerto Sagunto por el reto que va a suponer la temporada que viene poder jugar en Asobal e intentar lograr el objetivo

Martínez ya sabe lo que es jugar en ASOBAL con el primer equipo del club rojiblanco pero se muestra muy ilusionado con volver a la élite del balonmano español: ‘Para mi poder jugar en Asobal es un orgullo y una enorme alegría después de todo el trabajo que hicimos el año pasado, y esta temporada la voy a afrontar con muchas ganas y con mucha ilusión de poder lograr el objetivo’.

‘En cuanto a la afición me gustaría decirles que sigan haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, que necesitamos estar lo más unidos posibles para que ganar partidos nos resulte más fácil’. Concluye Dani Martínez.

Bajas del equipo