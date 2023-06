El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto ha anunciado este jueves el fichaje Guillem Correro. El catalán de 23 años y 1,79 cm procede del OAR García Sabadell, y está formado en la base del Barça, desde infantil de segundo año, hasta juvenil de segundo año. El nuevo fichaje ha asegurado estar "muy contento con el fichaje por el Puerto de Sagunto y poder jugar en ASOBAL la temporada que viene".

"No dudé en el fichaje por la confianza que me mostró el entrenador y porque sé que es un club muy familiar y que gran parte del pueblo está volcado con el balonmano. Y eso es muy importante para ayudar a que el equipo gane", añade Guillem.

Nuevo reto para el jugador

El nuevo pivote del Fertiberia está muy ilusionado con el reto que tiene por delante vistiendo la camiseta rojiblanca en la máxima categoría del balonmano español: "Estoy muy ilusionado, a mí me gustan los retos y esto no deja de ser uno más. Además me han hablado muy bien de la afición y estoy deseando conocerlos".

Con respecto a lo que va a aportar a la plantilla del Fertiberia que disputará en la máxima categoría del balonmano español, Correro expresa que "lo que sea necesario para ganar, siempre con mucho esfuerzo y trabajo. Creo que es la forma con la que van saliendo las cosas".

Su llegada se suma a la de otros fichajes y renovaciones que ya ha realizado el equipo para su ambiciosa vuelta a la Liga ASOBAL.