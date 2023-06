El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anunció el fichaje Artur Parera y el del extremo izquierdo Diego Olba, procedente del filial rojiblanco y formado en el Levante UD Marni.

Fichaje de Artur Parera

El pivote procedente del Barça, vigente campeón de la Liga Plenituda Asobal, tiene de 20 años y mide 1,92 cm. Llegó al FC Barcelona la temporada 2015/16 en la categoría de Infantil cuando tenía 13 años. Desde entonces, el pívot fue subiendo de categoría mostrando siempre un nivel muy alto. Su evolución siguió ascendiendo hasta el punto de combinar dinámica entre Barça B y primer equipo. Parera, de hecho, en la temporada 2021/22 llegó a disputar 16 partidos con el primer equipo, entre ellos los cuartos de final de la Champions League ante el Flensburg, cuando todavía tenía ficha del B. El pasado curso 22/23 formó parte del primer equipo anotando 61 goles en liga Asobal.

❤️🤍



Se trata de un pívot con mucha facilidad de cara portería. Tiene una buena corpulencia y una altura de 1'92 que le hace destacar. Parera también despunta por su capacidad táctica dentro de la pista y su madurez a la hora de jugar.

El entrenador rojiblanco, Toni Malla, expresa sobre el nuevo integrante del equipo: "Una incorporación muy importante para nuestro club. Llevamos muchos meses trabajando en este refuerzo, que ha sido laborioso y complejo. Pero la buena relación con el FC Barcelona, ha permitido que sea una realidad. Artur nos ha escogido, porque nuestra entidad es ideal para que crezca como jugador. El entorno, nuestra masa social y nuestro perfil de equipo han ayudado en su decisión. El nuevo pivote nos va dar un plus de calidad al equipo, siendo un jugador de garantías para afrontar un temporada de mucho trabajo".

Llevamos muchos meses trabajando en este refuerzo, que ha sido laborioso y complejo. Pero la buena relación con el FC Barcelona, ha permitido que sea una realidad Toni Malla - Entrenador del Fertiberia Puerto Sagunto

El nuevo pivote del Fertiberia señaló: "Muy contento e ilusionado con el fichaje. Creo que el año que viene va a ser un año donde necesitamos mucho a toda la afición, que en muchos partidos pueden ser vitales para nosotros. Vengo a Puerto de Sagunto a darlo todo. Lo que pueda aportar para ganar lo voy a hacer, siempre dejándome todo hasta el final".

El nuevo pivote llega al club después de ser campeón de liga con el equipo que le ha visto crecer, sobre esto, Parera apunta que: ‘Para mi ganar la liga ha sido una emoción muy grande, pero ahora toca afrontar nuevos retos y objetivos y estoy feliz de que sea con la rojiblanca’.

Toca afrontar nuevos retos y objetivos y estoy feliz de que sea con la rojiblanca Artur Parera - Pivote del Fertiberia Puerto Sagunto

Diego Olba llega al primer equipo

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anunció también el fichaje por el primer equipo del extremo izquierdo Diego Olba. Procedente del filial rojiblanco y formado en el Levante UD Marni, Olba ya debutó en el primer equipo al final de la temporada pasada y está preparado para dar el salto a ASOBAL.

Sobre la nueva incorporación del primer equipo, el entrenador rojiblanco, Toni Malla, cuentó: "Hace ya una temporada Diego apostó por jugar en nuestro filial y ser un jugador en órbita del primer equipo. El jugador formado en el Levante UD Marni, supo tener paciencia, trabajó y esta temporada le ha llegado la oportunidad de ser jugador al 100% del primer equipo. Olba, es un jugador con muchísima calidad en la finalización, goza de muchos recursos para meter gol que es su cometido. Personalmente, estoy muy contento porque además de ser un magnífico jugador que seguía de hace tiempo, es un chaval muy trabajador y con una capacidad de aprendizaje por encima de lo habitual".

Olba, es un jugador con muchísima calidad en la finalización, goza de muchos recursos para meter gol que es su cometido Toni Malla - Entrenador del Fertiberia Puerto Sagunto

El nuevo extremo del Fertiberia expresó: "Muy feliz con la oportunidad que me han dado. Durante el año, he podido aprender mucho con ellos y además me recibieron muy bien, tanto en los entrenamientos como fuera de la pista’.

Con respecto a lo que significa para él su debut en Asobal, Olba manifiestó: "De alguna forma, es con lo que todos soñamos cuando empiezas a jugar a balonmano por lo que estoy muy ilusionado. Vivir de cerca el ascenso del equipo fue emocionante pero ahora el reto es mucho mayor. A nivel personal tengo muchas ganas de empezar a trabajar, no será un año fácil pero con la ayuda del equipo y el cuerpo técnico estoy seguro de que las cosas irán bien".

Vivir de cerca el ascenso del equipo fue emocionante pero ahora el reto es mucho mayor Diego Olba - Extremo del Fertiberia Puerto Sagunto

Diego ya sabe lo que es jugar en el OVNI frente a la afición rojiblanca y dice estar muy contento de poder hacerlo con el primer equipo porque "la afición juega siempre un papel fundamental para nosotros. Durante este año he podido comprobar de primera mano el apoyo constante que le dan al equipo, animando en momentos muy importantes de la temporada. Les esperamos el año que viene para poder hacer juntos un gran año".