El Atticgo Elche se queda sin semifinales al caer en los penaltis con el Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol Málaga se convirtió este viernes en el tercer semifinalista de la XLV edición de la Copa de S.M. la Reina. Lo hizo tras vencer en penaltis a AtticGo Elche, en un duelo igualadísimo, que terminó en empate (29:29) tras dos prórrogas y que se tuvo que decidir desde la tanda de siete metros. Allí, el equipo dirigido por Suso Gallardo terminó de decantar el duelo a su favor, después de que Merche Castellanos, que estuvo inconmensurable en portería, le detuviese a Alexandra Do Nascimento el lanzamiento final.

El cuadro malacitano trabajó desde el principio su victoria desde la defensa. Con Castellanos inquebrantable bajo palos, las Panteras abrieron el marcador a los tres minutos merced a un tanto de su capitana, Sole López y, a partir de ahí, siguieron sumando, bien parapetadas atrás. Es más, tardaron más de diez minutos en encajar el primer gol, que fue obra de Danila So Delgado.

Fue así como, a los 11 minutos, Málaga se ponía 1-5 arriba y abría brecha. Pero, entonces, Elche empezó a reaccionar. Las de Joaquín Rocamora tiraron de coraje y empezaron a hilvanar transiciones rápidas, que las hizo comenzar a sumar goles y comenzar a reducir su desventaja.

Lanzamiento del Atticgo Elche / J.L.Recio/RFEBM

Es más, a los 25 minutos, Danila So Delgado firmó el gol del empate, antes de que minutos después y con un certero misil, la ‘10’ pusiera a Elche por delante por primera vez en el partido unos segundos después: 9:8. Aunque Málaga no tardó en restablecer el empate, con una colosal Estela Doiro. Al descanso, el marcador era de 11-11.

Igualdad máxima

Esa misma igualada que reflejaba el luminoso al entretiempo se mantuvo durante toda la segunda mitad. En ella, Elche y Málaga alternaron ventajas y, cuando parecía que un equipo podía abrir cierta brecha en el luminoso, el otro remaba y conseguía remontar. Y esa tónica siguió latente durante todo el segundo acto, que tuvo máxima emoción en pista hasta el final.

No en vano, Alexandra Do Nascimento hacía el 25-24 para Elche a falta de apenas un puñado de segundos. Un tanto que parecía definitivo, pero, casi sobre la bocina, Málaga lograba el empate por medio de Eli Cesáreo (25-25).

El choque se iba a la prórroga, pero la igualdad se mantenía también en el tiempo extra. El primer tiempo finalizaba en empate a 27, y aunque dos zarpazos de Gabriela Bitolo (que firmó un total de 11 goles en el encuentro) y Eli Cesáreo parecían definitivos para Málaga (29-29).

Lotería final

Zijl forzó los penaltis para Elche en el último suspiro. Y desde el punto fatídico, tras una apretadísima tanda, terminó logrando el pase Málaga que se convirtió así en el tercer semifinalista de la Copa después de que Merche Castellanos, que hizo un partidazo, le detuviera el lanzamiento definitivo a Alexandra Do Nascimento.

El Costa del Sol Málaga buscará la final ante el ganador del Bera Bera-Atlético Guardés que se jugaba a continuación.

Alegría del Costa del Sol Málaga con Merche Castellanos tras parar el último penalti / J.L.Recio/RFEBM

FICHA TÉCNICA:

ATTICGO ELCHE 33-34 (29-29) COSTA DEL SOL MÁLAGA

AtticGo Elche: 33 (11+14+2+2+4): Marisol Carratú y Nicole Morales (en portería); Katia Zhukova (1), Paula Agulló, Tessa Van Zijl (3), Lisa Oppedal (2), Celia Guilabert (1), Patricia Méndez (2), Danila So Delgado (11), María Flores, Zaira Benítez (3), Pipy Wolfs (2), Paola Bernabé (3), Alexandra Do Nascimento (5), Raquel Moré y Kelly Rosa. Entrenador: Joaquín Rocamora

Costa del Sol Málaga 34 (11+14+2+2+5): Merche Castellanos y Virginia Fernández (en portería), Gabriela Bitolo (11), Estela Doiro (5), Eli Cesáreo (4), Silvia Arderius (2), Sole López (4), Sara Bravo (3), Elena Cuadrado, Estitxu Berasategi, Rocío Campigli, Patrícia Lima, Esperanza López (4), Isabelle Medeiros (1) y Gabriela Pessoa. Entrenador: Suso Gallardo

Parciales (cada 5 mins): | 0:1 | 0:4 | 3:7 | 6:8 | 8:8 | 11:11 | 13:13 | 15:15 | 19:17 | 20:20 | 23:23 | 25:25 | 27:27 | 29:29 | 33:34

Penaltis – Primera tanda: 1:0 (Do Nascimento) | 1:1 (Bitolo) | 2:1 (Benítez) | 2:2 (Arderius) | 3:2 (So Delgado) | 3:3 (Bravo) | 3:3 (lanza Bernabé, detiene Castellanos) | 3:3 (lanza Doiro, detiene Morales) | 4:3 (Méndez) | 4:4 (S. López) | 4:5 (Bitolo) | 4:5 (lanza Do Nascimento, detiene Castellanos)

Árbitros: José Carlos Friera Cavada y Andrés Rosendo López