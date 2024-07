España, campeona del Mundial Universitario masculino y femenino

Domingo glorioso para el balonmano español. Guerreras Universitarias e Hispanos Universitarios se han hecho con el Oro en el Campeonato del Mundo Universitario, al derrotar a Francia y Polonia en las respectivas finales. Dos metales que le dan todavía más lustre al palmarés de nuestro deporte, repleto de éxitos para nuestros equipos en todas las categorías.

Las 'Guerreras Universitarias' arrasan a Francia

Las primeras en conquistar el Oro fueron las Guerreras Universitarias. Las de Isma Martínez fueron un rodillo contra Francia, a la que doblegaron por 24- 32 en una final en la que las nuestras fueron muy superiores. Gracias a ese resultado, las nuestras se colgaron el más preciado metal: el segundo en la historia de nuestro país en balonmano universitario.

España salió muy seria a la final femenina, consciente de lo mucho que había en juego. Aunque también lo hizo Francia, por lo que los minutos iniciales fueron muy intensos y de mucha igualdad. El duelo, así pues, comenzó con ambos equipos alternando ventajas; hasta que, a partir del minuto 10, las Guerreras Universitariasdieron un importante paso al frente. Con June Loidi, Elena Martínez, Maider Barros, María Palomo, Lisa Oppedal o la capitana Elba Álvarez plenas de concentración, y con una Marta Mera que era un muro bajo palos, España cogió vuelo y, mediado el primer tiempo, consiguió ventaja de dos goles en el marcador por primera vez en el duelo. Y, a partir de ahí, empezó a edificar una renta cada vez mayor, al son de Loidi, Álvarez y Zaira Benítez y las intervenciones de una Mera estelar. Al descanso, España ganaba de siete, 9-16. El Oro estaba cada vez más cerca.

En la segunda mitad, las Guerreras Universitarias siguieron a lo suyo. La renta era importante, pero España, que había empatado hace tres días ante Francia en Fase de Grupos por 27-27, no se relajaba y seguía edificando su camino hacia el oro. Marta Mera seguía imperial bajo palos; y las nuestras no dejaban de sumar tantos al electrónico. A falta de nueve minutos, la renta era de once tantos (17-28), y la sensación era la de que las Guerreras Universitarias ya habían hecho lo más difícil. A partir de ahí, tocó resistir, parapetarse en las intervenciones de una inspirada Inés Suárez, que entró en el tramo final, y aguardar a que se agotase el crono, para que España terminase logrando el segundo Oro de su historia en un Mundial Universitario tras el de 2016. Aquel metal, por cierto, también llegó en Antequera.

Tras conseguir el título, Isma Martínez, seleccionador de las Guerreras Universitarias, quiso hacer balance del torneo internacional en declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano. "La valoración del campeonato no puede ser mejor. Las chicas han trabajado durísimo, han estado muy serias y se han tomado el campeonato como lo que era: un Mundial. Se lo han merecido, hemos estado increíbles", señaló el técnico. "Esperamos poder seguir viendo a las chicas en dinámica; ojalá poder ver a alguna de ellas en el próximo ciclo olímpico. Estamos muy contentos", agregó.

Las Guerreras Universitarias, campeonas del Mundo Universitarias en Antequera (Málaga). / RFEBM

Los Hispanos Unversitarios superan a Polonia

Y, después de las Guerreras Universitarias, le llegó el turno a los Hispanos Universitarios. Los de Diego Doradose medían en la final a Polonia, a la que ya habían derrotado por 35-27 en la jornada inaugural del Mundial, hace justo una semana. Y lo cierto es que el duelo estuvo muy apretado, pero los nuestros acabaron ganando por 30-33, para colgarse un título tan merecido para trabajado en un Mundial en el que los nuestros no han perdido ningún solo partido.

La final comenzó muy pareja, con el marcador cambiando de lado a lado durante el tramo inicial. Aunque España, con Artur Parera, Eduardo Calle, Miguel Malo o Pablo Urdargarín llevando la batuta, comenzó a enarbolar buenas transiciones para empezar a sumar goles a su cuenta. Eso, sumado a las buenas intervenciones de David Santamaría en portería, permitió a los Hispanos Universitarios conseguir cierta renta en el marcador, hasta finalizar el primer periodo por 16-19 arriba.

Tras el paso por vestuarios, España siguió a lo suyo, comandada por un Urdangarín estelar. Fue así como los nuestros lograron un parcial de 1-6 al inicio de la segunda, que llevó el marcador a un 18-25 que ponía todavía más tierra de por medio. Polonia, eso sí, remontó en el tramo final; y llegó a ponerse a dos tantos de España a falta de tres minutos para el final. Pero los Hispanos Universitarios reaccionaron y acabaron venciendo por 30-33, para hacerse con el Mundial. Y Pablo Urdangarín se llevó tanto el premio al MVP del campeonato como el de máximo goleador del Mundial.

Diego Dorado, seleccionador de los Hispanos Universitarios, analizó este primer Oro que consigue España en categoría masculina en un Mundial Universitario."Estamos muy felices, más no se puede pedir. Hemos ganado todos los partidos, el equipo ha ido creciendo y hemos disfrutado mucho. Ha sido una experiencia extraordinaria para todo el equipo. Ahora, toca celebrar este doble título como se merece", analizó el técnico al respecto de sus Hispanos Universitarios que, como las Guerreras Universitarias, han hecho historia en el Mundial.

Los Hispanos Universitarios, campeones del Mundo Universitarias en Antequera (Málaga). / RFEBM

Finales del Campeonato del Mundo Universitario 2024

· Final Femenina| Domingo 30 de junio de 2024 | Francia 24 - 32 España | P.M. Fernando Argüelles

· Final Masculina| Domingo 30 de junio de 2024 | Polonia 30 - 33España | P.M. Fernando Argüelles