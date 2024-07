Los Hispanos Junior arrollan a Suiza

Compitieron a España en el Airport Trophy, le pusieron las cosas muy complicadas a Islas Feroe... Y ahora Suiza amagaba con hacer lo mismo a España. Pero se quedó sólo en eso, en un amago. Los Hispanos Junior mostraron su versión más dominante sobre la pista del Dvorana Golovec para imponerse por 20:40 a una selección suiza que se chocó de frente con Álvaro Pérez y Pau Panitti, los cerrojos de la Selección española.

El bloque unido hace estragos a Suiza

El partido era de vida o muerte para Suiza. Tras su derrota ante Islas Feroe, el equipo de Marcel Tobler no podía permitirse fallar, y lo demostró desde que salió a la pista. Con un 6-0 muy compacto en defensa, los suizos conseguían que los Hispanos Junior no estuviesen nada cómodos en el Dvorana Golovec. Buena prueba de ello la manifestó el marcador, que no se movió del 0:0 hasta pasados cuatro minutos de juego.

Las defensas prevalecían sobre los ataques, con Mathieu Seravalli apareciendo, y dejando señales de que podía vivirse un encuentro a pocos goles. Hasta que apareció Álvaro Pérez. El crecimiento de España en pista coincidió con la titánica actuación bajo palos del portero del C.D. Ademar León, que rozaba el 50% de éxito en paradas al descanso, y dio alas a su equipo para comenzar a dilapidar al rival. Los Hispanos Junior comenzaron a encontrarse muy cómodos en el partido, y aprovecharon las exclusiones suizas para empezar a generar una pequeña renta que se elevaría hasta el 4:8 en el cénit de los nuestros. La Selección suiza se vino abajo ante la avalancha de juego hispana.

Con la renta in crescendo con el paso de los minutos, quien sí que parecía ir a menos era el combinado suizo, desesperado ante la presencia de Álvaro bajo palos, y pidiendo con desesperación el momento de que llegase el descanso para poder corregir una situación que les alejaba de meterse en la Main Round. El marcador se detuvo en el 10:19, coincidiendo con la máxima diferencia en el marcador del partido hasta el momento.

Los Hispanos Junior durante su partido contra Suiza / RFEBM

Un 50% de acierto bajo palos con la dupla Pérez-Panitti

Suiza quería invertir su suerte en el partido. Ya ante Islas Feroe consiguieron revertir una desventaja de seis goles, y soñaban con repetir la gesta ante España. Gino Steenaerts, que acabó siendo el máximo goleador suizo, tiraba del carro. Pero todas las intentonas suizas carecieron de éxito, por mucho que quisieran desmelenarse. Primero Álvaro Pérez y luego Pau Panitti se encargaron, con un 50% de éxito en paradas entre ambos, de hacer que el marcador, en vez de achicarse, se agrandase.

Javier Fernández lo vio claro y agitó el árbol para buscar rotaciones que diese descanso a los más habituales y equilibrase fuerzas con el resto. Los Cikusa cedieron el protagonismo a la mal llamada segunda línea, porque la calidad de todos los jugadores de estos Hispanos Junior es algo incuestionable, y ahí aparecieron jugadores como Ferrán Castillo (uno de los máximos goleadores en el partido para España)o Pablo Guijarro, además del gran desempeño de jugadores como Eduardo Escobedo, Óscar Grau y el ya mencionado Panitti, que alargaba la pesadilla bajo palos de la Selección suiza.

A falta de diez minutos y con el 18:33 en el marcador, poco pescado quedaba por vender en el Dvorana Golovec. Los Hispanos Junior acunaron hasta el final del tiempo reglamentario un encuentro que terminó de fallecer en el desarrollo de la segunda mitad, y ambos equipos firmaron el armisticio en el definitivo 20:40 que lucía el electrónico en Celje. Mirada ya puesta en unas Islas Feroe que aún tiene por delante su duelo ante Francia, y que será la rival el próximo sábado 13 de julio a partir de las 16:40h. por la primera posición que da el acceso directo a la Main Round... aunque bien es cierto que los pupilos de Javier Fernández van viento en popa hacia la siguiente ronda.

Los Hispanos Junior en su partido contra Suiza / RFEBM

Declaraciones de Javier Fernández

Al término del partido, el seleccionador español valoró la victoria de los Hispanos Junior: "Muy contento por el partido. Por el marcador podría parecer que ha sido fácil, pero es un equipo que le complicó las cosas a Islas Feroe y seguro que le va a competir dentro de dos días a Francia. Creo que los chicos, visto que hoy hemos madrugado por no tener el mejor horario y nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas, lo han afrontado con mucha seriedad y eso es digno de alabar".

"Todos los chicos han aportado, también los que han salido desde el banquillo, y eso es lo que nos tiene que reforzar de cara al futuro. Todos los jugadores son importantes, jueguen más o jueguen menos, pero todo lo que aportan es positivo, y eso me tiene muy satisfecho" comentó Javier Fernández sobre sus jugadores.

Para cerrar, el entrenador de España comentó que "nos llega una jornada de descanso que nos va a venir muy bien para recuperar todas esas molestias que podemos arrastrar, parar preparar los partidos, para poder tener más visionado de vídeos... Contento de cómo va el equipo, pero con los pies en el suelo porque sabemos que nos queda mucho trabajo por hacer".