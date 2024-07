Los 'Hispanos' Junior empiezan con buen pie la Main Round

La Main Round ya es cosa seria. Las mejores selecciones se habían citado en dos grupos fratricidas en los que el error no se concibe en ninguno de los tres partidos que iban a disputarse antes de las semifinales. Y España no falló en el primero de ellos. Los Hispanos Junior, con unos primeros 40 minutos descomunales, sentenciaron un partido en el que Austria poco pudo hacer más que mirar cómo la renta iba in crescendo hasta el 26:37.

Así fue el partido

Apuntaba en la previa Javier Fernández que Austria era un rival que llegaba de tapado por haber sido capaz de meterse en la Main Round como primero por delante de Croacia y Macedonia del Norte, pero esa resistencia le duró poco. En un atropello de los Hispanos Junior, que salieron en tromba al partido, sólo Leon Bergmann evitaba que el 0:5 en apenas cinco minutos fuese mucho más allá. Los austriacos tenían muchos problemas para atacar el 5-1 defensivo de España, y eso degeneraba en una gran cantidad de pérdidas. No obstante, una vez asentados, dieron un pequeño coletazo para poner el 4:6 tras ocho minutos de juego.

A raíz de ese arreón austriaco, Víctor Romero cogió la batuta goleadora, como ya hiciese ante Islas Feroe. El pivote sembró el terror desde los seis metros para sumar seis goles a su casillero particular en los primeros 30 minutos. Junto a él, la Selección española comenzó a aprovechar los errores de Austria, sobre todo con el regular Xavier González, y hacían crecer la ventaja hasta el 9:16 a diez minutos del descanso. Los Hispanos Junior aprovechaban la desaparición en juego de jugadores importantes como Clemens Meleschnig y Gabriel Kofler.

Se veía una Austria racheada, que encadenaba buenas acciones defensivas con errores de concentración y pérdidas en la parcela ofensiva. Una situación que propiciaba que los 'Hispanos' Junior firmasen una primera parte perfecta en la que sólo había que lamentar el golpe de Pablo Guijarro, que metió el miedo en el cuerpo en todo el equipo, vistas las molestias que arrastra un Djordje Cikusa que no se vistió de corto. El descanso se plantó en el Dvorana Zlatorog con el 14:22.

España - Austria / Slavko Kolar / Rokometna zveza Slovenije

Rotó Javier Fernández y respondió Pau Panitti a la confianza del seleccionador. Con siete paradas en los segundos 30 minutos, buena parte de culpa tuvo el portero del BM. Granollers de que España terminase de romper el partido. Primero llegó el +10 con el 15:25 en un suspiro, indicando que Austria había entregado la cuchara ante la defensa agresiva y presionante de los Hispanos Junior, y luego llegó ese +16 que sería la máxima del encuentro para terminar de desmontar todos los argumentos que le quedan a la Selección austriaca. Y eso que Petar Cikusa no anotó su primer y único gol del partido hasta esta segunda mitad.

Michael Draca le insistía a sus jugadores en que no podían bajar los brazos, que cada gol importaba de cara a futuros posibles empates por clasificarse a semifinales. Y se vio una tímida reacción en sus jugadores en esa zozobra general que atizaba a su equipo. La sensación en el Dvorana Zlatorog era que iba a llegar antes el +20 para la Selección española que un +10 con el resurgir de los austriacos. Hasta que apareció Marko Bogojevic para levantar a su equipo. Con un 50% de acierto en paradas en la segunda mitad, el guardameta daba esperanzas de una derrota no tan abultada como se presagiaba, y dejaba a su equipo más cerca con el 21:35.

No obstante, la realidad apuntaba a que el pescado estaba ya vendido. Ni las situaciones de superioridad vaciando portería que proponía Austria evitaba que la renta dejase de ser considerable. Por mucho que la Selección española hubiese bajado pistones defensivos pensando en Portugal, los pupilos de Javier Fernández dejaron la renta en un +11 con el 26:37 que sumaba la primera victoria de los nuestros en esta Main Round.

España - Austria / Slavko Kolar / Rokometna zveza Slovenije

Calendario de la competición

El calendario de los Hispanos Júnior en la Preliminary Round del Campeonato de Europa, por su parte, es el siguiente:

• Miércoles, 10 de julio (16:40 h.) | España 37:31 Francia | Preliminary Round

• Jueves, 11 de julio (12:00 h.) | Suiza 20:40 España | Preliminary Round

• Viernes, 12 de julio (16:40 h.) | España 36:30 Islas Feroe | Preliminary Round

• Lunes, 15 de julio (12:00 h.) | Austria 26:37 España | Main Round

• Martes, 16 de julio (14:20 h.) | España : Portugal | Main Round

• Jueves, 18 de julio (14:20 h.) | España : Islandia | Main Round

Todos los partidos se podrán seguir en directo en la web de la Real Federación Española de Balonmano.

AUSTRIA (26:37) ESPAÑA

Austria (14+12)

Marko Bogojevic y Leon Bergmann (1) en portería; Clemens Meleschnig (2), Clemens Möstl (2), Elmar Böhm (3), Felix Bernkop-Schnürch (1), Gabriel Kofler (3), Thomas Nenadic, Paul Hofmann (1), Philip Wastl (1), Jonas Kofler (3), Bernhard Huber (3), Nicolas Paulnsteiner (4), Lennio Sgonc (1), Stefan Wuzella y Mats Rudnicki (1).

España (22+15)

Pau Panitti (1) y Álvaro Pérez en portería; Javier Miñambres (2), Ferrán Castillo (4), Jokin Aja (2), Miguel Ángel Martín (1), Víctor Romero (8), Pablo Herrero (1), Eduardo Escobedo (1), Ian Barrufet (6), Óscar Grau (1), Pablo Guijarro (1), Petar Cikusa (1), Josu Arzoz (1), Xavier González (6) y Alberto Delgado (1).

Árbitros: Stefan Ivanovic y Marko Vujisic (Montenegro). Excluyeron a Clemens Meleschnig (min. 4), Felix Bernkop-Schnürch (min. 10), Jonas Kofler (min. 19) y Bernhard Huber (min. 25) por parte de Austria; y a Eduardo Escobedo (min. 46) y Óscar Grau (min. 7) por parte de España.

Parciales: 0:3 | 5:7 | 7:13 | 9:16 | 12:18 | 14:22 | 17:28 | 17:32 | 18:35 | 21:35 | 24:36 | 26:37