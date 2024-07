Los Hispanos Junior caen ante Portugal

Las semifinales estaban a tiro de España gracias al favor de Austria, pero Portugal evitó que los nuestros obtuviesen ya ese premio. La Selección portuguesa consiguió derrotar a los Hispanos Junior por 37:38 y acabar así con el término de "generación imbatida" que ostentaban, pero dejando vivas las opciones de meterse en la lucha por las medallas con el duelo ante Islandia.

Portugal no se arruga

La conjura para los Hispanos Junior estaba clara: si ganaban, dado el resultado del Austria : Eslovenia, estaban en semifinales. Pero las cuentas también había que sacarlas para Portugal, que estaba al cara o cruz también y no podía fallar. Y los lusos supieron sorprender a España, haciendo mucho daño desde los seis metros con Ricardo Brandao. Ese motor diésel hispano iba carburando poco a poco, y, con el paso de los minutos, la asociación Petar Cikusa-Víctor Romero, un día más, apretaba el marcador con el 6:7 favorable a los portugueses tras los primeros diez minutos de partido.

Con la llegada al partido de la defensa en la Selección española llegó el rendimiento. En un duelo con una velocidad trepidante en el que cada gol era respondido con un contragol, esta inercia beneficiaba unos Hispanos Junior que revertían la situación del marcador y obligaba a Ricardo Candeias a tener que cortar la sangría cuando el luminoso brilló con el 11:8. Un tiempo muerto revitalizante para los lusos, que consiguieron cambiar de nuevo la dinámica a su favor hasta empatar el partido en el 12:12.

España - Portugal / Slavko Kolar / Rokometna zveza Slovenije

Portugal confirmaba la remontada y obligaba a Javier Fernández a reaccionar con un tiempo muerto. El 6-0 defensivo luso, tapando mucho y muy bien los espacios, era todo un quebradero de cabeza para España, y brindaba a los nuestros uno de los momentos más complicados en este EHF EURO 2024. Las exclusiones de nuestros Hispanos Junior eran muy castigadas por el rival, y eso fue lo que decantó la balanza para el 17:19 con el que llegó el descanso.

Lucha hasta el final

Las exclusiones estaban siendo claves para Portugal para cimentar su ventaja, y eso seguía favoreciendo sus opciones desde los seis metros, con Antonio Machado apareciendo esta vez. Junto a él, Diogo Rêma también quería su cuota de protagonismo. Pero se rehízo en la adversidad España, con la dupla, de nuevo, de Petar Cikusa y Víctor Romero apareciendo para remar. Aunque, cuando mejor pintaban las cosas, el pivote del BM. Granollers vio la tarjeta roja con el 23:25 en el marcador. A seguir luchando por la remontada.

Pese a las dificultades, España no dejaba de soñar y de creer en la victoria, y peleaban acción a acción en busca de esa remontada. Pero Portugal siempre sabía volver a su renta por encima de los tres goles. Le estaba costando mucho a los Hispanos Junior descifrar esa defensa de los portugueses, y ante el gran acierto que estaba manifestando en el Dvorana Zlatorog su rival, el 29:32 a diez minutos del final aún daba esperanzas a los nuestros con clasificarse matemáticamente a las semifinales.

España - Portugal / Slavko Kolar / Rokometna zveza Slovenije

Quedaba todavía la más difícil, remontar en un tiempo récord, y todo por esa ansiada plaza y, más allá, por no perder ese honor compartido por todos los integrantes de nuestra Selección española que es el de la Generación imbatible. Pero Portugal no se iba a dejar sorprender. Desde un enorme Diogo Rêma bajo palos de nuevo, y con Miguel Oliveira castigando en la parcela ofensiva, llegó la primera derrota en este EHF EURO 2024. Y eso que, cuando se pusieron a cinco goles los lusos, España no bajó los brazos y amenazó con darle la vuelta, recortando hasta un gol a falta de 25 segundos gracias a un fly de Ian Barrufet. Y hasta tuvimos opción del empate en manos de Ferrán Castillo, pero no pudo ser. Se lo llevó el equipo de Ricardo Candeias por 37:38.

Calendario de competición

El calendario de los Hispanos Júnior en la Preliminary Round del Campeonato de Europa, por su parte, es el siguiente:

• Miércoles, 10 de julio (16:40 h.) | España 37:31 Francia | Preliminary Round

• Jueves, 11 de julio (12:00 h.) | Suiza 20:40 España | Preliminary Round

• Viernes, 12 de julio (16:40 h.) | España 36:30 Islas Feroe | Preliminary Round

• Lunes, 15 de julio (12:00 h.) | Austria 26:37 España | Main Round

• Martes, 16 de julio (14:20 h.) | España 37:38 Portugal | Main Round

• Jueves, 18 de julio (14:20 h.) | España : Islandia | Main Round

Todos los partidos se podrán seguir en directo en la web de la Real Federación Española de Balonmano.

ESPAÑA (37:38) PORTUGAL

España (17+20)

Pau Panitti y Álvaro Pérez (1) en portería; Javier Miñambres (6), Ferrán Castillo (8), Jokin Aja (1), Miguel Ángel Martín, Víctor Romero (5), Pablo Herrero, Eduardo Escobedo, Ian Barrufet (4), Óscar Grau, Pablo Guijarro, Petar Cikusa (3), Josu Arzoz (1), Xavier González (6) y Alberto Delgado (2).

Portugal (19+19)

Bernardo Miguel Simao y Diogo Rêma en portería; Nuno Oliveira (5), Antonio Machado (3), Filipe Monteiro (4), Bruno Correia, Tomás de Campos (1), Miguel Oliveira (9), Gabriel Conceicao (1), Joao Martim Rodrigues, Rafael Vasconcelos (2), Afonso Maria Freire (2), Ricardo Rocha (1), José Luís Correia (1), Ricardo Brandao (9) y Martim Gonçalves.

Árbitros: William Weijmens y Rick Wolbertus (Países Bajos).

Parciales: 2:5 | 6:7 | 11:9 | 12:12 | 13:15 | 17:19 | 19:23 | 23:26 | 27:29 | 29:32 | 32:35 | 37:38