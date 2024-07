Primera cita mundialista para Miguel Soria y Chus Álvarez

El pasado 24 de abril, Miguel Soria (Mislata, 1990) y su compañero Chus Álvarez (Gijón, 1991), recibieron su primera nominación por parte de la IHF para el Mundial Júnior femenino Sub-20 que se ha celebrado en Skopje, Macedonia. Cogen en testigo de sus predecesores, siendo en el caso del valenciano la pareja formada por Juan Benet y Paco Cots hasta 1978, y por parte del gijonés, por la pareja Ramón Gallego y Pedro Lamas hasta 2001.

A la misma, con grado de árbitros continentales y como candidatos al grado internacional (máximo grado que puede otorgarse a un árbitro de balonmano), desde el pasado 15 de junio, han estado concentrados en el objetivo de convertirse en la tercera pareja española con este distintivo, junto a los catalanes Ignacio García y Andreu Marín, y los vasco-navarro, Javier Álvarez Mata y Yon Bustamante. Durante el curso, además de arbitrar partidos, han debido superar los test de reglas de juego, análisis de vídeo y pruebas físicas.

A partir de ahí, comenzó la competición donde Miguel Soria, además de haber hecho como árbitro reserva, ha dirigido partidos con los árbitros de Eslovenia Zan Puksic y Miha Satler, debido a una lesión de gravedad que sufrió el árbitro gijonés durante el campeonato.

Declaraciones de Miguel Soria

En palabras de Miguel Soria: “Como siempre, parte de esto siempre hay que agradecerlo al Comité Técnico de Árbitros de la RFEBM por su ayuda y empuje, así como las personas que han creído en nosotros. Recibir esta nominación en su momento ya fue una alegría tremenda y conllevó mucho trabajo físico, mental y teórico para llegar en las mejores condiciones al curso y la competición con el fin de llegar en el punto óptimo donde pocas cosas te puedan sorprender. Esto, sin duda, es gracias a ser un equipo de trabajo con el mejor profesor posible y que no permita que te relajes. Además, estas experiencias te aportan nuevos conocimientos y actualizar las bases que ya tenías para poderlas transmitir tanto en España como a los árbitros y árbitras jóvenes con las que trabajamos a diario en la #ComunitatDelEsport. Vestir por primera vez la camiseta de la IHF, es una sensación única y una responsabilidad de imagen y honestidad”.

Respecto a la nueva situación que se dio durante el campeonato, Miguel Soria dijo: “La lesión de Chus fue un duro golpe mental. Sobre todo, hay que agradecer a María (fisioterapeuta de la IHF) como a todo el equipo de FitGoodPRO como han estado atentos desde el minuto cero y durante el seguimiento. A partir de ese momento se nos puso un nuevo escenario delante, donde el jefe de los árbitros de la IHF, Per Morten Sodal, nos planteó la posibilidad de volver los dos a España o quedarme para arbitrar partidos, hacer de reserva y ganar experiencia. Con estas opciones, Chus y yo tomamos la decisión en conjunto, estando al 200% seguros de la misma y decidimos que me quedaba. El resto a partir de ese momento: trabajar más duro si cabe durante el evento y vivir la oportunidad de arbitrar con diferentes árbitros y árbitras de otros países y continentes en una mundial".

Una buena cosecha arbitral. / FBMCV

La mala fortuna de Chus Álvarez

Por otro lado, Chus Álvarez, qué estará unos meses en pausa de la actividad deportiva (pero no de la teórica) cuenta su estado y sensaciones: “Es una sensación agridulce. Después de la nominación para el campeonato, superar los test teóricos y video-test, a falta de dos niveles del test físico, en el nivel 9.9 te rompes de gravedad. Al final, la misma línea de trabajo que nos ha traído hasta aquí, manteniendo el nivel y sin relajarnos, con total seguridad tendremos otra oportunidad y nominación del mismo estilo”.

“En esos momentos duros, agradecer el apoyo y el consejo que recibimos de nuestras familias, amigos, el equipo de trabajo y tanto del Comité Técnico de Árbitros como del presidente de la RFEBM. Si he de recordar algo siempre, será el primer mensaje de audio que escuché de ánimo, mirar hacia delante y sobre todo, la persona que me lo envió a las dos horas de la lesión; esos detalles, son los que marcan claramente la diferencia, y si cabe, volver con más motivación. No puedo quejarme de nada al llegar a España, me he sentido arropado y apoyado en todo momento, tanto por parte de la gente de mi Gijón como de Valencia, Barcelona, la Federación Territorial, la Española… ¡Puedo decir que soy un privilegiado!”

A partir de ahora, para Chus después de pasar por quirófano vienen unos meses de rehabilitación para el regreso a las pistas mientras que por parte de Miguel se plantea una primera vuelta más calmada pero sin perder el hilo de trabajo diario y constante.

