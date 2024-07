Los Hispanos Junior pasan a semifinales

Portugal no había fallado en su partido ante Austria y ya tenía su billete para semifinales confirmado. La final ante Islandia tenía aún más importancia, si cabía. Y el territorio finales está más que dominado por estos Hispanos Junior. Volviendo a recuperar las sensaciones previas al partido ante los lusos, los pupilos de Javier Fernández no fallaron y sacaron su billete a la ronda final.

Una final en la main round

Las cuentas son claras: empatar o ganar, la derrota no le valía a España. Obviamente, y por la parte contraria, Islandia tampoco podía permitirse perder, porque sus únicas opciones pasaban por derrotar a los españoles. Y eso obligaba a nuestros rivales a salir con el cuchillo entre los dientes y estar compitiendo todas las acciones a los Hispanos Junior. La aparición en el partido de la defensa agresiva de los nuestros, unido al buen aprovechamiento de las exclusiones del rival, daban una primera ventaja de tres goles (8:5) con los primeros diez minutos cumplidos.

Einar Andri Einarsson tuvo que parar el partido porque la Selección española estaba carburando. De poco sirvió. Con Pau Panitti en su vigésimo cumpleaños apareciendo y la defensa provocando mucha incomodidad en los ataques de la Selección islandesa, España marcaba el compás sobre la pista del Dvorana Zlatorog. Pero los partidos son como un péndulo, ondulando de un lado a otro, y les tocó a los islandeses tener su momento rozando el minuto 20 de encuentro. Aprovechando la exclusión de Víctor Romero, la renta cayó de los cinco goles a los dos en apenas un suspiro hasta el 12:10, apoyándose en Reynir Thor Stefánsson e Isak Steinsson.

Turno de Javier Fernández en cuanto a tiempo muerto se refiere, porque veía que Islandia se crecía con el paso de los minutos, y tenía que corregir a sus jugadores para evitar que el marcador cambiase de dueño. Nadie dijo que fuese a ser fácil. Steinsson seguía siendo un dolor de cabeza para las ofensivas hispanas, y la buena noticia es que Panitti respondía con la misma moneda, paradón a paradón. Petar Cikusa dio un empujón a los Hispanos Junior para dejar la momentánea victoria a su favor con el 18:16 al descanso.

España volvió a ser España

El partido no perdió ni un sólo ápice del juego trepidante que habían tenido los primeros 30 minutos. E Islandia no dejaba de apretar ni un sólo instante, exigiendo lo máximo de los Hispanos Junior y del dueto que han formado Víctor Romero y Petar Cikusa durante todo el EHF EURO 2024 y que siguió en este duelo. Isak Steinsson alargó su impacto en portería también a la segunda mitad y fue clave para que el marcador no fuese más allá del 23:21 con diez minutos transcurridos de la segunda mitad.

Necesitaba España volver a encontrar sus mejores sensaciones defensivas para conseguir situaciones de contraataques que diesen goles fáciles, o, yendo más allá, para volver a dominar partidos como hiciese en la Preliminary Round, salvando la distancia con la entidad de los rivales. Y lo consiguieron los pupilos de Javier Fernández, que a base de defender mejor y decidir en la ofensiva la opción más efectiva, volvieron al +5 (27:22) a falta de unos 15 minutos para el final. Llegaban los mejores momentos para los Hispanos Junior en el partido.

Con el paso del tiempo se le iban acabando las opciones a la Selección islandesa. Y la empresa iba a ser doblemente complicada, porque se enfrentaban al reloj y a una España que no bajaba una sola marcha. Con Romero y Cikusa castigando como un martillo pilón, el efecto Steinsson quedó totalmente diluido, como azúcar en café, y eso era la mejor noticia posible para la Selección española. La semifinal esperaba para uno u otro equipo, y serían nuestros chicos los que sacarían el billete para la lucha final por las medallas.

El 37:30 final confirmaba ese acceso, siendo Portugal la primera clasificada, seguida muy de cerca por nuestros Hispanos Junior. Se reserva a la tarde conocer quiénes completan esos cruces a semifinales, y, de antemano, es difícil de predecir. Dinamarca, Noruega, Alemania y Suecia son los cuatro colíderes con los últimos dos puntos por jugarse, y todo puede pasar. El premio, nada desdeñable, de la lucha por las medallas, en juego en ese segundo grupo de la Main Round.

Calendario de competición

El calendario de los Hispanos Júnior en la Preliminary Round del Campeonato de Europa, por su parte, es el siguiente:

• Miércoles, 10 de julio (16:40 h.) | España 37:31 Francia | Preliminary Round

• Jueves, 11 de julio (12:00 h.) | Suiza 20:40 España | Preliminary Round

• Viernes, 12 de julio (16:40 h.) | España 36:30 Islas Feroe | Preliminary Round

• Lunes, 15 de julio (12:00 h.) | Austria 26:37 España | Main Round

• Martes, 16 de julio (14:20 h.) | España 37:38 Portugal | Main Round

• Jueves, 18 de julio (14:20 h.) | España 37:30 Islandia | Main Round

Todos los partidos se podrán seguir en directo en la web de la Real Federación Española de Balonmano.

ESPAÑA (37:30) ISLANDIA

España (18+19)

Pau Panitti y Álvaro Pérez en portería; Javier Miñambres (1), Ferrán Castillo (4), Jokin Aja, Miguel Ángel Martín, Víctor Romero (11), Pablo Herrero, Eduardo Escobedo (1), Ian Barrufet (3), Óscar Grau, Pablo Guijarro, Petar Cikusa (10), Josu Arzoz, Xavier González (7) y Alberto Delgado.

Islandia (16+14)

Isak Steinsson y Breki Hrafn Árnasson en portería; Atli Steinn Arnarsson (1), Doníel Örn Gudmundsson, Andri Fannar Elísson, Haukur Ingi Hauksson, Elmar Erlingsson (2), Birkir Snaer Steinsson (5), Eidur Rafn Valsson (1), Össur Haraldsson (6), Gunnar Kári Bragason, Skarphédinn Ívar Einarsson, Hinrik Hugi Heidarsson (2), Ívar Bessi Vidarsson (1), Reynir Thor Stefánsson (11) y Kjartan Pór Júlíusson (1).

Árbitros: Tomas Barysas y Povilas Petrusis (Lituania).

Parciales: 3:3 | 8:5 | 11:6 | 12:10 | 14:13 | 18:16 | 21:19 | 23:21 | 27:22 | 31:26 | 34:29 | 37:30