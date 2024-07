Gedeón Guardiola, baja definitiva para París 2024

Gedeón Guardiola, internacional español de 39 años, es baja definitiva entre los Hispanos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que, tras los test practicados al deportista en las últimas horas, el galeno del combinado español, Juan José Muñoz Benito, ha determinado que el pivote de Petrer no cumple con los plazos previstos en su recuperación y, por tanto, no está disponible para la cita olímpica ante el elevado riesgo de recaída.

Así, y según lo advertido por el propio Jordi Ribera a la hora de ofrecer la lista de 17 jugadores para los Juegos Olímpicos de París 2024, el catalán Adrià Figueras se incorpora a la nómina de reservas en lugar de Gedeón Guardiola, 203 veces internacional. Señalar, en este caso, que Figueras ha completado en su totalidad el tercer stage preparatorio en Noruega, por lo que está plenamente integrado en la dinámica del equipo español.

Bronce en Tokio, campeón del mundo en 2013 con España y también en los Europeos de 2018 y 2020, Guardiola explicó sobre su futuro a medio plazo: "Los jóvenes vienen mucho más fuertes" y aunque sigue disfrutándolo y pasándolo "muy bien entrenando y jugando, la temporada que viene va a ser de la última". "Me lo quiero tomar así para disfrutar lo máximo posible de todo los partidos y lo que pueda venir. No queda mucho. Por supuesto que si me llaman para la Selección iré", concluyó Guardiola, que volvió en este 2024 a la Liga española tras su periplo por Alemania: Rhein-Neckar Löwen (2012-2020) , TBV Lemgo (2020-2023) y HC Erlangen (2023-2024)

Con las bajas ya confirmadas de Joan Cañellas y Gedeón Guardiola, el plantel de los Hispanos para los Juegos Olímpicos de París 2024 queda así en estos momentos:

Jugadores con plaza fija

Portería | Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (MKB Veszprém)

| Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (MKB Veszprém) Central | Álex Dujshebaev (Industria Kielce), Ian Tarrafeta (Pays d'Aix UCH)

| Álex Dujshebaev (Industria Kielce), Ian Tarrafeta (Pays d'Aix UCH) Lateral Derecho | Jorge Maqueda (HBC Nantes), Imanol Garciandía (OTP Bank - PICK Szeged)

| Jorge Maqueda (HBC Nantes), Imanol Garciandía (OTP Bank - PICK Szeged) Lateral Izquierdo | Agustín Casado (MKB Veszprém), Daniel Dujshebaev (Industria Kielce)

| Agustín Casado (MKB Veszprém), Daniel Dujshebaev (Industria Kielce) Extremo Derecho | Aleix Gómez (Barça), Kauldi Odriozola (HBC Nantes)

| Aleix Gómez (Barça), Kauldi Odriozola (HBC Nantes) Extremo Izquierdo | Miguel Sánchez-Migallón (SL Benfica Portugal), Daniel Fernández (TVB Stuttgart HB)

| Miguel Sánchez-Migallón (SL Benfica Portugal), Daniel Fernández (TVB Stuttgart HB) Pivote | Abel Serdio (Orlen Wisla Plock), Javier Rodríguez (Barça)

Jugadores en reserva

Portería | Sergey Hernández (SC Magdeburg)

| Sergey Hernández (SC Magdeburg) Pivote | Adrià Figueras (C'Chartres Métropole)

Calendario de España en los Juegos de París