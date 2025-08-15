Los Hispanos juveniles tratarán de revalidar el título Mundial frente a Alemania

La selección española juvenil masculina de balonmano, defensora del título, se clasificó para la jugar por segunda vez consecutiva, y cuarta en su historia, la final del Mundial de la categoría (sub-19), tras derrotar este viernes a la de Suecia por 33-30 (18-18 al descanso) en El Cairo.

Los Hispanos juveniles, que estuvieron liderados en ataque por Marcos Fis (7 goles) y Sergio Sánchez (6), pelearán por su segundo oro mundialista consecutivo contra la selección de Alemania, que en la segunda semifinal se deshizo de Dinamarca con un 32-30.

Esta es la cuarta vez que España se clasifica para la final del Mundial juvenil tras las derrotas de 2011 y 2017 y la victoria en la edición anterior, contra Dinamarca.