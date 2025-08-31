El Elda se lleva el primer derbi ante el BM Morvedre

La Liga Guerreras Iberdrola ha arrancado este fin de semana con la presencia de tres equipos valencianos y dos de ellos se enfrentaron en la primera jornada, con victoria para el Elda Prestigio ante el BM Morvedre por 32-24 ante su afición, en el pabellón Ciudad de Elda-Florentino Ibáñez.

Un partido que mantuvo la igualdad máxima hasta el descanso (13-13), aunque en la segunda parte, las de José Ignacio Prades se adueñaron del partido y no sufrieron demasiado para sumar su primer triunfo en la Liga, ante un rival en el que aún no pudieron debutar dos de sus nuevas incorporaciones, Bea Masseu y Fernanda Couto. Ambos equipos se había enfrentado en dos ocasiones en pretemporada, con una victoria para cada equipo.

En las locales, Agda Rafaela Gonçalvez fue la máxima realizadora con cinco goles, mientras que por las visitantes, la más acertada cara a puerta fue María Pérez, con ocho tantos.

Acción de ataque del BM Morvedre en su visita al Elda Prestigio / Liga Guerreras Iberdrola

También comenzó con buen pie otro de los representantes de la #Comunitatdelhandbol, el Atticgo BM Elche, que se impuso en un encuentro muy defensivo al Grafometal Sporting La Rioja (13-19), para coliderar una Liga que lidera de momento por el Super Amara Bera Bera por mayor diferencia de goles tras una contundente victoria frente al Conservas Orbe BM Porriño (35-20). Carmen Filipa, con cuatro tantos, fue la máxima goleadora de las alicantinas.

El equipo ilicitano llega reforzado con incorporaciones clave y una pretemporada exigente, con el objetivo de consolidarse como uno de los referentes competitivos del campeonato.

Por otra parte, en uno de los partidos estrella de la jornada, el Rocasa Gran Canaria comenzó la temporada con una victoria de peso en el Palau d'Esports (29-32), firmando un estreno convincente en la Liga Guerreras Iberdrola.

Un empate y victorias contundentes

El estreno de la Liga Guerreras Iberdrola dejó partidos muy igualadoligas y victorias de peso. En Navarra, el Replasa Beti-Onak y el Costa del Sol Málaga firmaron el único empate de la jornada (23-23), un duelo muy competido que se decidió en los últimos minutos. El Caja Rural Aula Valladolid sumó dos puntos importantes a domicilio al superar al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (22-27).

Por su parte, el Mecalia Atlético Guardés no falló en su visita al Zonzamas Plus Car Lanzarote (23-28), imponiéndose en el derbi insular.