La castellonense Lucía Prades aspiran a vestir por primera vez la elástica española en categoría absoluta

El seleccionador de las Guerreras, Ambros Martín, ha ofrecido la lista de jugadoras convocadas para la próxima actividad del combinado español, prevista para la semana del 15 al 21 de septiembre, y que incluye dos compromisos amistosos ante Eslovaquia: el primero el 18 de septiembre en el Zilina City Sports Hall, y el segundo el 20 de septiembre en el Trengin Sports Hall.

Novedades

El seleccionador español ha aprovechado esta primera actividad de la temporada para incorporar numerosas novedades, entre ellas cinco jóvenes que aspiran a vestir por primera vez la elástica española en categoría absoluta: Olaia Luzuriaga y la castellonense Lucía Prades en portería y tres jugadoras de primera línea, Maddi Bengoetxea, Raquel Moré y Belén Rodríguez. Destacable, en concreto, la convocatoria de Belén Rodríguez, la primera de las jugadoras de la exitosa Generación 2006/2007 que se hace con un sitio en el equipo absoluto.

Por otro lado, es relevante el regreso a una actividad de las Guerreras de Lysa Tchaptchet, finalista de la Women's EHF Champions League la pasada campaña en las filas del Odense Handbold, y cuya última presencia con el equipo español se produjo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Respecto a los equipos de la Comunitat Valenciana, el Atticgo Elche aporta a la jugadora valenciana Paula Agulló y a Lisa Oppedal. Además destaca también la presencia de otra jugadora de 'la terreta', Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita).

Las jugadoras han sido citadas el 15 de septiembre directamente en el Aeropuerto de Madrid – Barajas 'Adolfo Suárez', para volar con escala en Viena hasta Šamorín, una pequeña localidad del distrito de Dunajská Streda, al oeste del país, donde está previsto que permanezca concentrado el combinado español durante la semana para preparar ambos compromisos.

18/09/2025 – 18:30 h. | Eslovaquia – España

20/09/225 – 20:00 h. | Eslovaquia – España

Convocatoria