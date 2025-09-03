Miguel Soria y Jesús Álvarez, nuevos árbitros IHF

La Federación Internacional de Balonmano (IHF, por sus siglas en inglés) ha anunciado oficialmente la inclusión del valenciano Miguel Soria y el asturiano Jesús Álvarez, representantes de la Real Federación Española de Balonmano, en la lista de árbitros internacionales para la temporada 2025/2026.

Esta decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la IHF durante su reunión celebrada el pasado 29 de agosto de 2025, reconociendo la destacada actuación de ambos árbitros en el Campeonato Mundial Júnior Masculino (U21) de la IHF, celebrado en Katowice, Polonia, del 16 al 27 de junio de este año.

“Nos complace confirmar su nombramiento como árbitros internacionales. Su desempeño ejemplar durante el campeonato ha sido clave en esta decisión”, expresó Amal Khalifa, Directora General de la IHF, en la comunicación oficial.

La #ComunitatDelHandbol desea a los árbitros españoles grandes éxitos en sus futuras actuaciones y así como supone un hito en el balonmano valenciano ya que, desde la temporada 1966-1967, con la pareja arbitral formada por Paco Cots y Juan Benet, esta comunidad no ostentaba ningún árbitro de nivel continental e internacional. Con esta nueva categoría, nuestros representantes podrían participar en mundiales tanto masculinos como femeninos, así como en Juegos Olímpicos.

Reacciones de los protagonistas

“Echando la mirada atrás, hace veinte años justo, comencé en el arbitraje. En aquel momento, llegar a categoría nacional era un sueño, ahora esto, ha superado todo. Lo mismo que nos ha traído hasta aquí: trabajo, sacrificio, honestidad y humildad, es la fórmula que no debemos perder y olvidar. Ha sido una alegría este lunes recibir la carta y solo puedo tener palabras de agradecimiento a todas las personas que durante todos estos años me han ayudado en poder seguir creciendo como árbitro y persona. De igual forma, tanto a la FBMCV como a la RFEBM, que han estado siempre apoyándonos; y por último, a mi familia, por todo lo que han aguantado y el tiempo que les he quitado. Ahora, seguir disfrutando del arbitraje y las nominaciones que lleguen, sean cuales sean, trabajar y prepararlas para estar a nuestro mejor nivel porque es nuestra responsabilidad.”, expreso Miguel Soria en declaraciones.

“Recibir la confirmación como árbitro internacional IHF es un honor inmenso y una responsabilidad que asumo con mucha ilusión. Este logro representa el fruto de años de esfuerzo, dedicación y aprendizaje continuo, desde los primeros partidos en Asturias hasta los grandes torneos como en junio la semifinal de la Copa de S.M. El Rey o el pasado Mundial en Polonia. Quiero agradecer a quienes han confiado en mí y me han apoyado en este camino: la Federación Asturiana de Balonmano, así como la Real Federación Española, y ahora también, la #ComunitatDelHandbol. Para mí, formar parte de la lista internacional no solo es un sueño cumplido, sino el inicio de nuevos retos. Seguiré preparándome para estar a la altura de las exigencias de cada competición, sin olvidar de dónde vengo y lo que me ha traído hasta aquí.”, expresó Chus Álvarez en declaraciones