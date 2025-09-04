Triunfo de carácter del Morvedre y derrota del Elda Prestigio

La Liga Guerreras Iberdrola vivió este miércoles una vibrante tarde de encuentros, con suerte dispar para los equipos de la Comunitat Valenciana. El Partido Estrella entre dos claros aspirantes al título como AtticGo Elche y Super Amara Bera Bera se aplazó, pero sí se disputó el resto de la jornada con triunfo del Balonmano Morvedre sobre el Zonzamas Plus Car Lanzarote por 27-24 y derrota del Elda Prestigio en su visita al Costa del Sol Málaga por 28-24.

La crónica del Morvedre

El Club Balonmano Morvedre logró una victoria de prestigio en la segunda jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026, imponiéndose por 27-24 al Zonzamas Plus Car Lanzarote en un duelo intenso y cargado de emoción.

El equipo dirigido por Manu Etayo demostró una gran solidez defensiva y una portería inspirada, claves para superar a un rival con mucho talento individual. "Hemos sido superiores como equipo, hemos competido mejor y hemos sabido jugar en conjunto", destacó el técnico saguntino tras el partido.

A pesar de los momentos complicados en la segunda mitad, cuando Zonzamas se acercó a solo dos goles, Morvedre supo resistir gracias a las rotaciones y a la experiencia de jugadoras como Rebeca, decisiva en los instantes finales. "Hemos creído, hemos pasado momentos difíciles, pero el grupo ha respondido. Quiero felicitar a todas las jugadoras, especialmente a las lesionadas que han estado con nosotras desde el primer momento. Ahora toca descansar y seguir trabajando. Esta victoria debe animarnos para seguir persiguiendo el objetivo", destacó Etayo.

Con este triunfo, el Morvedre reafirma sus aspiraciones en la competición y anima a su afición a seguir creyendo en el proyecto. La comunión entre banquillo, pista y grada fue clave para sumar dos puntos vitales en este inicio de temporada, donde en la primera jornada se cedió en el duelo autonómico ante el Elda Prestigio.

En la tercera jornada, el sábado 13 de septiembre (18:00 horas), el Morvedre visita al KH-7 BM. Granollers.

Elda Prestigio no pudo sorprender

El Costa del Sol Málaga se hizo fuerte en el José Luis Pérez Canca ante un Elda Prestigio aguerrido que quería dar la sorpresa. El 28-24 con el que terminó el partido, con Sole López y Joana Resende con sendos cinco tantos, certificó el primer triunfo de la temporada para las de Jesús Gallardo.

Segundo partido de las eldenses y primera derrota. El encuentro comenzó con un 5-0 en el marcador para las locales, obligando a Prades a parar el partido en el minuto 4. Sin embargo una muy buena reacción llevó a las leonas a ponerse a dos goles (11-9) en el minuto 19. Al descanso se llegaba con un prometedor (16-15).

En una segunda mitad muy igualada, ninguno de los dos equipos se marchaba en el marcador, las eldenses no conseguían ponerse por delante en ningún momento minuto 16 (23-23). Las visitantes en el minuto 55 conseguían ponerse tres goles arriba (27-24). Segundos después, una acción de Maider Barros sobre Malena Valles, que sufría un duro golpe al caer, hizo que la jugadora madrileña tuviera que salir de la pista visiblemente mareada. Debido a esa acción temeraria, la jugadora del Costa del Sol Málaga recibía la descalificación. Los últimos minutos los controló el equipo local llegando al final con el resultado (28-24).

Las máximas goleadoras blanquiazules, Agda Rafaela con 6 goles (4p), 5 goles Marina González y con 3 goles Malena Valles.

El próximo partido será el sábado 13, el partido estrella de Teledeporte, 16:30 horas contra Zonzamas Plus Car Lanzarote.

Resultados y clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola

Rocasa Gran Canaria y Mecalia Atlético Guardés demostraron que quieren brillar este curso tras sendas victorias.

Dura derrota en la segunda jornada para un KH-7 Granollers que no conoce la victoria en esta nueva temporada 2025/2026. El equipo dirigido por Robert Cuesta volvió a caer, esta vez en un escenario complicado como es A Sangriña, por 23-22 ante un Mecalia Atlético Guardés que vuela al coliderato junto a Rocasa Gran Canaria.

En la zona baja se han instalado los dos recién ascendidos: Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, que no pudo con el vendaval anotador de Conservas Orbe Zendal Porriño (31-14), y el Zonzamas Plus Car Lanzarote. Unos farolillos rojos que se suman a Grafometal Sporting La Rioja, que también probó las mieles de la derrota ante el colíder Rocasa Gran Canaria.

Por último, y sirviendo como previa de su participación en la Supercopa Ibérica, Beti- Onak dio un gran golpe sobre la mesa al imponerse en el Huerta del Rey a Caja Rural Aula Valladolid por 20-33.