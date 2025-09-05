El Atticgo Elche retira el dorsal de María Flores

El dorsal 14 no es un número cualquiera en el CBM Elche. Símbolo de una época, imagen del crecimiento de un equipo y de un club que, durante más de una década, ha pasado de pelear por conseguir ascensos y evitar descensos a jugar en el Viejo Continente. María Flores ha sido el mejor ejemplo de lo los valores que conlleva defender la camiseta franjiverde. La excapitana dejaba el pasado mes de mayo la práctica del balonmano de élite, pero su legado sigue estando muy presente. Tanto, que el CBM Elche, en señal de agradecimiento por su implicación en su etapa como jugadora, intentando devolver todo el cariño con el que la almassorina ha ejercido su rol sobre el 40×20, ha decidido retirar el dorsal número 14 para que Maria Flores sea la última jugadora que lo haya lucido a su espalda.

Flores se siente una privilegiada

Flores ha reconocido en declaraciones al gabinete de Prensa del CBM Elche que “este homenaje me hace sentir una privilegiada” y ha añadido que “significa que he hecho algo bueno en el Club, algo bonito por la gente, que me aprecia, y siento mucho cariño”. La castellonense ha revelado que “he recibido muchísimo cariño en estos últimos meses, me siento muy orgullosa de todo lo conseguido y de todo lo que demuestra la gente hacia mí” y ha explicado: “Llegué a Elche un poco a vivir la aventura y poco a poco el balonmano se convirtió en mi pasión. Es inolvidable todo lo que he logrado, cómo lo he hecho, con la gente que me ha acompañado y lo que he vivido. Elche va a ser siempre una gran parte de mí”.

Historial de un número

María Flores llegó al CBM Elche hace catorce temporadas (2011/2012) y en las cuatro últimas ha sido la capitana del equipo, acumulando cerca de cuatrocientos partidos (383) en Liga Guerreras Iberdrola (309), Copa de la Reina (32), en Supercopa de España 81), Supercopa Ibérica (2), Copa EHF (2), EHF European Cup (29) y EHF European League (8). Cuando la castellonense aterrizó en Elche el dorsal número catorce ya estaba ocupado por la extremo Esther Martínez por lo que tuvo que elegir otro número. “Yo no llevaba el 14 en los inicios de mi carrera. Cuando llegué a Elche el número estaba ya ocupado, lo tenía otra persona (Esther Martínez), y poco a poco, con el tiempo, en cuanto pude lo cogí. Primero llevé el 6 y luego el 8, después pasé directamente al número 14”.

La ex capitana franjiverde ha explicado por qué el dorsal catorce fue hace años la elección que decidió llevar en su espalda, para ser reconocible dentro de las pistas del balonmano nacional e internacional. “Escogí el número 14 para jugar al balonmano porque hace referencia a mi madre. Ella siempre había jugado con ese dorsal y a mí me hacía ilusión llevar el mismo número que ella. Era llevar en la camiseta el apellido de mi padre y el número de mi madre, porque yo siempre les tengo presentes”. Cabe recordar que Ana Adsuara, madre de Maria Flores, fue también como su hija jugadora de élite de balonmano femenino, llegando incluso a ser internacional absoluta con la camiseta de España, además de acumular diversos logros en la máxima categoría nacional en los equipos en los que militó.

Flores no ha perdido el contacto con el Atticgo BM Elche. La exjugadora es habitual en los partidos y entrenamientos y reconoce: “No hay día que no esté por el pabellón, viendo a las chicas, intentando aportar de alguna forma mi experiencia”. La castellonense señala: “El balonmano se echa de menos, pero la decisión estaba más que tomada y estoy muy tranquila. Ahora viene otra etapa de mi vida y estoy contenta con lo que decidí. Era el momento ideal. Ahora vienen nuevas etapas e intentaré apoyar de otra forma, de otra manera” y asegura: “Se sufre mucho más fuera de la pista. Yo pensaba que no iba a hacerlo tanto, pero no. Se ve todo mucho más intenso y más claro que cuando eres jugadora. Hay veces que hasta no entiendes cómo reaccionamos dentro de la pista. El equipo va a tener una aficionada nada más”.

Acto ante Super Amara Bera Bera

El acto de retirada de dorsal de Maria Flores tendrá lugar el próximo miércoles en la previa del partido que el Atticgo BM Elche disputará contra Super Amara Bera Bera, desde las 20:00 horas en el pabellón Esperanza Lag. Casualmente, el conjunto vasco fue ante el que la castellonense disputó su último partido oficial como jugadora de balonmano de élite y, ahora, más de tres meses después será el testigo del evento.

El número 14 dejará de lucir en las equipaciones de los equipos Sénior femenino del CBM Elche, pero si que se podrá ver en los conjuntos de la base para que todas las niñas que ven en Maria Flores un espejo en el que fijarse puedan tener muy presente un número tan importante para la historia del CBM Elche que la eterna capitana lució con responsabilidad, orgullo y profesionalidad para hacer partido a partido más grande el nombre del CBM Elche y el suyo propio.