Igualdad máxima en el último test de pretemporada

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto cae por la mínima (25-26) en el Pabellón Port de Sagunt, en el derbi autonómico ante el Balonmano Servigroup Benidorm, correspondiente al último test de pretemporada antes del debut en competición oficial.

Primera parte

El encuentro arrancó con dos tantos seguidos de Gonzalo Pérez, inmediatamente contestados por el conjunto visitante, para pasar del 2-0 al 2-3. Las paradas de Dani Martínez y los goles en transición de Alberto Serradilla volvían a poner a los rojiblancos por delante en el luminoso. La reacción de los alicantinos no tardó en llegar, en gran parte por la dirección desde la posición de central con la figura de Juan Carlos Sempere. La igualdad seguía siendo máxima, con un resultado de empate a siete goles en el ecuador de la primera mitad.

La efectividad desde los lanzamientos de siete metros de Pol Roy, obligó a Toni Malla a pedir el primer tiempo muerto del duelo en el minuto 16. Los pupilos entrenados por Marko Krivokapic consiguieron encontrar claras oportunidades desde la zona del pivote con las dianas de Daniil Zhukov. En el tramo final de la primera parte, Rodrigo Alba, con ficha de Primera Nacional y en dinámica de primer equipo, demostró su gran capacidad de lanzamiento exterior, llegando al descanso con tablas en el marcador (14-14).

Segunda mitad

La salida del túnel de vestuarios no pudo ser mejor para los porteños, con un Alberto Serradilla que, al igual que en los primeros 30 minutos, seguía enchufadísimo. Rápidamente, el Balonmano Servigroup Benidorm le dio la vuelta a la tortilla, hasta en escenarios de inferioridad numérica. Las paradas de Juani Villarreal volvían a poner a los de casa por delante, 22-20, minuto en el que llegó un nuevo tiempo muerto de los benidormenses.

Los últimos quince minutos del enfrentamiento estuvieron marcados por las imprecisiones, fruto de las alturas de temporada en las que nos encontramos y las constantes interrupciones por el calor presente en el pabellón. Toni Malla pidió tiempo muerto para preparar la jugada que les diera la victoria, con un resultado desfavorable, ya que Matheus de Novais falló su lanzamiento desde una posición inusual para él, como es la del extremo izquierdo. El partido se decantó con el gol de Abdoula Modi a tiempo parado, dejando un resultado final de 25 a 26.

Balance de pretemporada

De esta manera, los de Toni Malla cierran la pretemporada con el siguiente balance: empate a 25 ante el REBI Cuenca y derrotas por la mínima ante Bada Huesca (29-28) y Horneo EÓN Alicante, en lo que respecta a los rivales de Liga NEXUS ENERGIA ASOBAL. Además, se convirtieron en campeones de la primera edición del torneo de Ejea de los Caballeros, tras vencer en semifinales al Pau Billère (33-31) y al Anaitasuna en la final (26-25 desde los siete metros) y lograron superar al Fundación Agustinos de Alicante (28-31).

Inicio de la temporada

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre echará a rodar la competición oficial en la División de Honor Plata con el debut como locales recibiendo al BM Proin Sevilla el sábado día 13 en el Pabellón Port de Sagunt desde las 18:30 horas.