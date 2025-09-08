Los árbitros de la Comunitat del Handbol se ponen a punto

El Hotel Melià Benidorm fue el escenario elegido por la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana para celebrar, durante todo el domingo 7 de septiembre, el stage arbitral previo al inicio de la temporada. Una cita organizada por el Comité Técnico de Árbitros autonómico que logró reunir a un gran número de colegiados y que, además, contó con la presencia de entrenadores invitados para favorecer un enriquecedor intercambio de perspectivas.

Orden del día

La jornada comenzó con la bienvenida de Dani Orts, presidente del Comité Técnico de Árbitros, quien repasó los numerosos éxitos alcanzados por el arbitraje valenciano durante la temporada anterior, poniendo en valor el compromiso y la proyección de los árbitros de la Comunitat del Handbol.

A continuación, Miguel Soria tomó la palabra para exponer los cambios y nuevos proyectos relacionados con el plan de formación arbitral, subrayando la apuesta firme por la preparación continua y la adaptación a las exigencias de la competición.

Tras ello, los árbitros entraron de lleno en la parte técnica. Los encargados de explicar los nuevos cambios en el reglamento fueron Adrián Aroca y Vlad Cocinschi, quienes ofrecieron una completa visión práctica sobre las novedades normativas y su aplicación en la pista.

Por la tarde, la formación se centró en cuestiones disciplinarias y aspectos de interpretación de juego. Álvaro Padilla Desglosó los criterios de sanciones disciplinarias, aclarando situaciones frecuentes que generan dudas durante la competición, mientras que Cristina Martín abordó el trabajo sobre la línea de 6 metros, con especial énfasis en la tendencia de juego en la zona de pivotes y las faltas en ataque.

Cursos

Además, desde la Federación se anunció que este año también se realizarán varios cursos dirigidos a todas aquellas personas que quieran formar parte del Comité Arbitral, reafirmando así la apuesta por ampliar y fortalecer la base del colectivo.