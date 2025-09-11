La garra del Atticgo Elche no pudo con la calidad del Super Amara Bera Bera

El Atticgo BM Elche no pudo estrenarse con victoria como local en la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026 y cayó derrotado por 20-26 ante Super Amara Bera Bera en el pabellón Esperanza Lag.

El equipo franjiverde comenzó el partido imponiendo su juego, llegando a acumular una ventaja máxima de cuatro tantos (6-2), pero el paso de los minutos, sumado al potencial vasco, hizo que la renta fuera menguando hasta voltear el resultado al descanso (10-15). La reanudación, a pesar de intentos estériles de reacción, acabó por dibujar una derrota en donde la garra franjiverde siempre estuvo presente y en donde el debut de Lucía Calleja en Liga Guerreras Iberdrola fue una de las sonrisas del duelo.

Inicio del partido

El partido empezó marcado por los lanzamientos desde los siete metros de Vanessa Rubio. La pivote franjiverde, junto con Carmen Figueiredo, monopolizó los goles ilicitanos para poner por delante al Atticgo BM Elche tres tantos arriba (5-2) tras cerca de ocho minutos (7:51) de partido. Las jugadoras de Joaquín Rocamora maximizaron las dos paradas de Nicole Morales, en los dos primeros parciales, para tomar la delantera en el partido y alcanzar una máxima renta de cuatro tantos (6-2) tras nueve minutos y medio de juego.

Ventaja de cuatro goles

La guardameta catalana se erigió como sostén franjiverde, ampliando su marca personal hasta las cuatro actuaciones con acierto bajo palos, que permitieron al Atticgo BM Elche afianzar su ventaja de cuatro tantos, obligando a Imanol Álvarez a pedir su primer tiempo muerto pasado el minuto doce (12:09) de encuentro. El parón táctico ayudó a recuperar terreno al conjunto donostiarra que, gracias a un parcial 0-4 hizo perder la ventaja (7-7) de las ilicitanas, que comenzaron a toparse con la madera y Nicole Wiggins.

El partido volvía a empezar diecisiete minutos después del bocinazo inicial y el Atticgo BM Elche necesitaba refrescar imágenes y centrarse en el lanzamiento. Super Amara Bera Bera culminaba su remontada, redondeando el parcial hasta el 0-5, y volvía a ponerse por delante en el encuentro, tras el gol inicial con el que se abría el partido. Lisa Oppedal daba oxigeno al Atticgo BM Elche y rompía la racha negativa de cara a portería, para igualar la contienda a ocho tantos. Las ilicitanas no se dejaban llevar por el momento y se ajustaban al plan de partido.

El empate a nueve tantos fijaba el inicio de los dos últimos parciales del primer acto, para poner rumbo a vestuarios y Super Amara Bera Bera castigaba con la mayor desventaja franjiverde del encuentro, a cuatro minutos y medio para el descanso (10-12). Los pequeños detalles marcaban el resultado en el electrónico y el ímpetu franjiverde no se veía recompensado con el gol. Super Amara Bera Bera no bajaba el ritmo y la brecha se abría hasta los cinco tantos (10-15) para alcanzar el ecuador del duelo.

Derrota al descanso

La reanudación siguió dibujando un escenario similar para el Atticgo BM Elche. La desventaja se amplió (10-16), pero Nicole Morales permitió con dos paradas que Super Amara Bera Bera no hiciera más grande la herida, ante la falta de puntería local. La catalana fue el clavo ardiendo del conjunto ilicitano, que aprovechó para, con tres tantos de Lisa Oppedal, Jimena Laguna y Rosa Armenteros, reducir distancias en el marcador hasta los tres (13-16) goles.

El ADN CBM Elche nunca falla. Se podrá ganar, empatar o perder, pero la lucha es innegociable para el equipo franjiverde. Parcial 6-2, partido 16-18 a falta de quince minutos para el final. Muchas cosas que decir en un duelo de altibajos en el que el Atticgo BM Elche siempre dio la cara. Pero este Super Amara Bera Bera está hecho de otra pasta. El equipo vasco no se pone nervioso y sabe remar contracorriente, tanto como para recuperar su más cinco (17-22) a falta de diez minutos para el final, administrarlo y demostrar que es un claro favorito a ganar otra vez todo, imponiéndose por 20-26 en el Esperanza Lag.

Valoraciones

Elena Amores, extremo izquierdo del Super Amara Bera Bera reconoció la dificultad del choque, pero valoró la ambición del grupo tras un arranque impecable de curso: "Hemos empezado la temporada muy enchufadas, con 10 victorias en 10 partidos. Nuestro modelo de juego es defender y correr. Queremos ser ambiciosas, aunque sabemos que va a ser difícil. La victoria de hoy nos ha costado, pero queremos hacerlo lo mejor posible y ganar todo si se puede".

En el bando ilicitano, la internacional con las Guerreras de la Arena, Jimena Laguna, lamentó que los fallos ofensivos acabaran marcando la diferencia. "Hemos empezado muy dentro del partido, pero sabemos cómo es Bera Bera y al final hemos tenido momentos de no poder anotar que nos han hecho mucho daño", señaló. La nueva incorporación del conjunto de Joaquín Rocamora insistió en que esas desconexiones resultaron decisivas para no poder mantener el pulso.

Ficha técnica

Atticgo BM Elche (20-26) Super Amara Bera Bera

Atticgo BM Elche (20)

Nicole Morales, Jimena Laguna (1), Paula Agulló (1), Lisa Oppedal (4), Patricia Méndez, Lucía Calleja (1), Clara Gascó (1), Zaira Benítez, Udane Bernabé, Esther Martín-Buró, Vanessa Rubio (5), Rosa Armenteros (1), Carmen Figueiredo (5), Noelia Solla (1), Victoria Peñas.

Super Amara Bera Bera (26)

Nicole Wiggins, Elba Álvarez (7), Eszter Ogonovszky (2), Laura Hernández (1), Lisanne Kruijswijk, Maitane Etxeberria, Elke Karsten (4), Lyndie Tchaptchet (2), Elena Amores (1), Anne Erauskin (3), Micaela Rodrigues (1), Giuliana Gavilán (2), Lucía Prades, Carmen Arroyo (3).

Marcador | 2-1, 6-3, 7-4, 7-8, 10-11, 10-15 (descanso), 11-16, 12-16, 16-19, 17-22, 18-24, 20-26.

