Novedades en la estructura técnica del Área Masculina de la RFEBM

El Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano ha comunicado la estructura de las Selecciones Españolas masculinas de Balonmano de cara a la temporada deportiva 2025/2026.

Hispanos

Fermín Iturri, que, hasta la fecha, desempañaba las funciones analista de vídeo con los Hispanos, pasará a ser segundo entrenador, junto a Jordi Ribera. José Luis Becerra se incorporará para las funciones de análisis videográfico, mientras que Ignacio Torrescusa se mantendrá como preparador físico, completando el staff técnico del equipo absoluto masculino.

Hispanos Júnior

Ignacio Moyano, que debutó como seleccionador al frente de los Hispanos Juveniles, brillantes medalla de plata en el pasado Mundial de Egipto, da el salto a la categoría Júnior, por lo que seguirá trabajando con una generación en constante crecimiento. Francisco Javier Márquez, técnico del Balonmano Villa de Aranda, le acompañará como segundo entrenador.

Hispanos Juveniles

El sempiterno capitán de los Hispanos, Raúl Entrerríos, se estrenará en los banquillos de los Equipos Nacionales, dirigiendo la selección juvenil masculina. Pablo Larrumbide, un técnico de dilatada experiencia en el balonmano al más alto nivel, será se segundo.

Hispanos Promesas

Carlos Colomer, técnico enrolado en las filas del Dominicos Zaragoza, ha sido nombrado seleccionador español, mientras que, Miquel Flores, completará la dupla técnica del equipo en categoría Promesas.

Hispanos Universitarios

Finalmente, y en lo que respecta al combinado de la modalidad universitaria, Diego Dorado permanece en el cargo de seleccionador nacional, contando con la incorporación de Ricardo Mateo Asenjo como segundo entrenador.