Fertiberia y Servigroup Benidorm inician su camino hacia ASOBAL

Este fin de semana arranca la competición en la División de Honor Plata Masculina, con dos de los equipos de la Comunitat Valenciana en esta categoría con las miras puestas en la Liga Nexus Energía ASOBAL. El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se estrena este sábado en la División de Honor Plata Masculina 2025-2026 con el objetivo de regresar a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, recibiendo al BM Proin Sevilla a partir de las 18:30 horas en el Pabellón Port de Sagunt. Mientras, el Balonmano Servigroup Benidorm empieza la Liga con examen ante el Burgos, en un duelo entre dos de los máximos favoritos al ascenso a Asobal.

Destino ASOBAL con primer parada ante el Proin Sevilla

En el encuentro ante el equipo sevillano tendrán la opción de debutar con el Fertiberia Puerto de Sagunto en competición oficial delante de su afición, la mayoría de las nuevas incorporaciones rojiblancas: Juani Villarreal, Jakob Pelko, Alberto Serradilla, Nicolás Zungri, Carlos Martín de Bolaños Ruiz y Oriol Teixidor. Alex Pozzer estará unas semanas fuera de las pistas tras ser ingresado por mononucleosis y, a última hora, se ha fichado a Paquillo por la lesión de Diego Olba.

Los porteños vienen de caer por la mínima (25-26) a tiempo parado en el último test de pretemporada ante el Balonmano Servigroup Benidorm. Previamente, el balance de esta fue el siguiente: empate a 25 ante el REBI Cuenca y derrotas por la mínima ante Bada Huesca (29-28) y Horneo EÓN Alicante, en lo que respecta a los rivales de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. Además, se convirtieron en campeones de la primera edición del torneo de Ejea de los Caballeros, tras vencer en semifinales al Pau Billère (33-31) y al Anaitasuna en la final (26-25 desde los siete metros). También lograron superar a la Fundación Agustinos de Alicante (28-31).

“Llegamos más que preparados, tanto física como mentalmente. Hemos hecho una buena pretemporada. Nos ha servido para repartir cargas, probar sistemas y diferentes alternativas tácticas; lo que buscábamos principalmente”, señala el entrenador del primer equipo Toni Malla acerca de cómo llegan sus chicos.

El rival del debut será el BM Proin Sevilla, el cual el curso pasado, tras finalizar en 12.ª posición de la liga regular con 24 puntos, tuvo que jugar el play-down a ida y vuelta contra el BM Contazara Zaragoza con resultado favorable que les permitió mantener la categoría. Respecto a los enfrentamientos entre ambos clubes en la pasada campaña, los valencianos no consiguieron la victoria ni en el partido de ida (19-18) a domicilio ni en el de vuelta en casa (28-28).

El BM Proin Sevilla presenta una plantilla renovada respecto a la de la 2024-2025. En cuanto al apartado de fichajes, destacan las llegadas de Alexander Tioumentsev y Miguel Llorens con experiencia en la máxima categoría del balonmano español o la del lateral serbio Balsa Stevovic. En lo que a las bajas se refiere, las principales pérdidas son las de Juan Gull o el ya retirado guardameta, Jorge Oliva. En el banquillo, Víctor Montesinos sigue siendo el primer entrenador, quien ha incorporado a Juan Martín del Boca como su segundo.

“Empezamos contra un equipo que, al igual que nosotros, su objetivo va a ser estar en la parte alta de la clasificación. Defensivamente son rocosos, sólidos y con gente muy imponente, mientras que, en ataque, tienen mucha calidad e infinidad de recursos. Hemos preparado muy bien el partido, pero tendremos que estar serios y concentrados en lo que queremos proponer y contrarrestar”, añadió Malla.

Se acabaron las pruebas

Después de más de un mes de entrenamientos y partidos amistosos, se acabaron las pruebas. El Balonmano Servigroup Benidorm arrancará este domingo (12:00 horas) su andadura hacia el ascenso a la Liga Asobal visitando El Plantío, la cancha de un UBU Burgos que, como los de Marko Krivokapic, encabeza muchas de las apuestas para estar, el próximo día 10 de mayo de 2026 (última jornada de competición), celebrando el título y, con él, el ascenso.

Marko Krivokapic da instrucciones a sus jugadores. / BALONMANO BENIDORM

Marko Krivokapic reconocía que, si bien “el equipo ha mostrado muy buenas sensaciones en el tramo final de la pretemporada, todavía nos queda trabajo por hacer hasta alcanzar nuestra mejor versión”. “Hemos armado un bloque que combina juventud con mucha experiencia y, sobre todo, pensado en el tipo de juego que queremos implantar y que debe de adaptarse a la realidad de la División de Honor Plata, muy rápido y físico”.

Poco antes de afrontar el último entrenamiento en el Palau d’Esports, Marc López, uno de los nuevos fichajes de esta temporada, se expresaba en términos muy parecidos a los de su entrenador: “Este primer partido va a ser muy emocionante. Somos dos equipos que queremos ascender. Por lo tanto, será un partido muy rápido y táctico. Nosotros llevamos una muy buena dinámica y ellos, por lo que he visto, también están en un buen momento, por lo que creo que va a ser un partido muy atractivo. Lo que es seguro es que vamos a salir a tope y vamos a ir a por la victoria y espero y creo que así sucederá”.

El partido, como todos los de esta temporada, se podrá ver de forma gratuita en la plataforma Youtube en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KkQDOUTkc3s