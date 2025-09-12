Francisco Ruiz, ‘Paquillo’, refuerzo de última hora tras la lesión de Diego Olba

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto incorpora de manera inmediata hasta final de la temporada al extremo izquierdo Francisco José Ruiz Cabrera, ‘Paquillo’, para cubrir la reciente baja de larga duración del capitán del primer equipo, Diego Olba.

La lesión del capitán

El club comunicó este jueves 11 de septiembre por la tarde en sus redes sociales la exitosa intervención quirúrgica a Diego, realizada el pasado miércoles por la doctora Verónica Fajardo en el HospitalIntermutual de Levante, a causa de su lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Una lesión que sufrió en la primera semifinal de la fase de ascenso a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, disputada en mayo, en la que los rojiblancos cayeron derrotados ante el Balonmano Caserío Ciudad Real por 30 a 23. Casualmente, en el extremo izquierdo del rival jugaba quien ahora ocupará su puesto en los porteños de cara a la temporada 2025-2026.

Trayectoria del nuevo fichaje

Francisco José Ruiz Cabrera, natural de Ciudad Real, de 29 años y 176 cm de altura, vivirá su primera aventura profesional fuera de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Sus primeros pasos los dio en el Alarcos y más tarde dio el salto al Bolaños. Además, en el ámbito universitario, fue campeón y doble subcampeón con su selección autonómica.

Su explosión llegó gracias al Balonmano Caserío Ciudad Real, equipo en el que estuvo durante seis campañas, hasta el curso 2024-2025. Ha jugado tres fases de ascenso a la División de Honor Plata Masculina (ascendiendo en una de ellas) y otras tres a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, logrando el ascenso el pasado mes de mayo, como uno de los capitanes del plantel.

En la liga regular anotó 38 goles en los 25 partidos que disputó.Tras no renovar su vínculo con los recién ascendidos a la máxima categoría del balonmano español, el 26 de julio un nuevo equipo castellanomanchego, el BM Pozuelo, anunció su fichaje para competir con la entidad en el Grupo F de Primera Nacional, con quienes había realizado la pretemporada e incluso ya tenía la ficha tramitada. Finalmente, ante la oportunidad de última hora de jugar con uno de los claros candidatos al ascenso en Plata, ha optado por unirse a las filas valencianas.

Fichajes

De esta manera, y a la espera de superar el pertinente reconocimiento médico, se convertiría en el último fichaje confirmado por la junta directiva, que da así por cerrada la plantilla; sumándose a los otros siete: Juani Villarreal, Jakob Pelko, Alex Pozzer, Alberto Serradilla, Nicolás Zungri, Carlos Martín de Bolaños Ruiz y Oriol Teixidor.