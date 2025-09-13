El Fertiberia estrena la temporada con victoria

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto debuta en la División de Honor Plata Masculina 2025- 2026 con una victoria por 28 a 24 ante BM Proin Sevilla en el Pabellón Port de Sagunt.

La crónica

El encuentro arrancó con tres goles seguidos de Antonio Capitán de contraataque, a los que se sumaron un par de intervenciones de Dani Martínez en portería. La respuesta visitante llegó con dos tantos de Juan Reynaldo Saco. Pese a la primera exclusión en forma de dos minutos del partido a Nicolás Zungri, los sevillanos no fueron capaces de transformar la superioridad numérica y el parcial (1-0) fue favorable a los de casa. La primera gran brecha del enfrentamiento se dio en el minuto 8 para los rojiblancos con el 7 a 3.

Las paradas de Kilian Ramírez mantenían con vida a los hispalenses, que llegaron a acercarse a tan solo un gol de diferencia. La asignatura pendiente de los porteños eran los lanzamientos de siete metros: fallaron tres de manera consecutiva. El entrenador del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Toni Malla, aprovechó la doble inferioridad numérica de sus pupilos en los instantes finales de la primera mitad para pedir el primer tiempo muerto del duelo en el minuto 26. Antes de llegar al descanso, Víctor Deco vio la tarjeta roja directa; un descanso al que se llegó con un resultado de 12 a 11.

Aprovechando la ya mencionada tarjeta roja de Víctor Deco y con posesión a favor en el arranque de la segunda parte, los locales obtuvieron un parcial de 2 a 0. Los valencianos mempezaron a encontrar un agujero en la zona central defensiva gracias al pivote David García. Dani Martínez volvía a estar enchufado bajo palos, al igual que Alberto Serradilla, lo que propició de nuevo la máxima ventaja porteña con el 17-13, 18-14 o el 19-15. Los dos minutos a Matheus de Novais permitieron que BM Proin Sevilla reaccionara, situándose de nuevo a tan solo dos goles abajo. Incluso Juani Villarreal entró en escena, deteniendo una pena máxima en una de las oportunidades que disfrutó.

Uno de los jugadores que decantó la balanza de manera definitiva fue Jakob Pelko. El extremo derecho esloveno cuajó un 100% de efectividad desde los lanzamientos de siete metros. Los de la capital de Andalucía coquetearon con igualar el encuentro, llegando a situarse a un solo tanto de diferencia. El +4 regresó al luminoso con el 27 a 23 a falta de apenas tres minutos para llegar al final del partido. Finalmente, se cerró con un 28-24.

El siguiente compromiso será visitar al debutante en la categoría, Contazara Zaragoza, el próximo domingo día 21 desde las 12:30 horas en el Pabellón Siglo XXI.

Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (28): Juani Villarreal (-), Joosten (-), Rodrigo Alba (-), Jakob Pelko (5), Dani Martínez (-), Arnau Fernández (6), Teo Peralta (-), Gonzalo (1), David García (2), Matheus de Novais (2), Serradilla (3), Capitán (4), Zungri (3), Blasco (-), Carlos Martín (1), Teixidor (1).

BM Proin Sevilla (24): Manuel González (-), Alberto Ruiz (3), Fran Vizcaino (2), Juan Reynaldo Saco (4), Raúl Morales (3), Julián Lopez Mon (1), Javier Castilla (2), Tioumentsev (5), Llorens (-), Kilian (-), David Martínez (-), José Moguel Prado (1), Víctor Deco (1), Stevovic (-), Montoro (1), Morgado (1).

Árbitros: Jordi Pinilla Iglesias y Eric Deiros Borras.

Exclusiones: David García, Nicolás Zungri y Julián López Mon por partida doble; Jakob Pelko, Arnau Fernández, Matheus de Novais, Antonio Capitán, Raúl Morales, Ángel Montorom en forma de dos minutos; Víctor Deco mediante tarjeta roja y Toni Malla mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 6-3, 7-4, 8-5, 9-7, 11-10, 12-11 (descanso); 16-13, 19-16, 21-18, 23-20, 25-23 y 28- 24 (final).

Incidencias: Partido de la 1ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente.

