Balonmano Mislata estrenó la nueva temporada con una clara victoria ante Castellón.

La temporada 2025/2026 de la Primera División Nacional masculina de balonmano dio comienzo y tuvo uno de sus primeros partidos en el Pabellón La Canaleta. Allí, el Club Balonmano Mislata comenzó con buen pie su andadura en la categoría y superó por 32-22 al Balonmano Castellón en el marco del Grupo E de la División.

Consulta los resultados de TODOS LOS EQUIPOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA en esta 1ª Nacional.

La crónica

El primer tiempo transcurrió con una paridad, en gran parte, producto de la falta de ritmo de ambos conjuntos al estar a inicios de la temporada. Rodrigo Navarro León marcaba los tiempos de la visita, mientras que Hugo Herraiz (anotó 4 goles) y el debutante argentino Tomás de San Roque (3) lo hacían para el dueño de casa, que además contaba con los clásicos goles de Alberto Hernández Bel (6). La igualdad quedó grabada con un marcador de 12-11 al descanso.

La segunda mitad fue toda del equipo valenciano. Jorge Ferrer, que volvió al club, se agrandó en la portería y explotó el zurdo Saúl Miralles (7 goles). Además, el local contó con buenas tareas de otros dos debutantes: el también argentino Santino Boado (3) y Alexandru Herghiligiu. A los 10 minutos del complemento, el Balonmano Mislata logró un parcial de 4-0, que comenzó a decantar el resultado en su favor. Al final, fue victoria para los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini por 32-22.

Con este resultado, el Balonmano Mislata da inicio a una nueva temporada de la mejor manera, a pesar de contar con varias bajas por lesión. La próxima semana, los de Valencia visitarán al Balonmano Petrer, que en la jornada inaugural dieron cuenta de Puerto de Sagunto B como visitantes.