DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

El Fertiberia Puerto Sagunto prepara su 75 aniversario

El presidente del club, Carlos Argente, acompañado por miembros de su junta directiva, fueron recibidos por el alcalde de Sagunto, Darío Moreno

Primera toma de contacto con el Ayuntamiento para la celebración del 75 aniversario del club

Jorge García Parras

Sagunto

El presidente del Fertiberia Puerto Sagunto, Carlos Argente, acompañado por miembros de su junta directiva, fueron recibidos por el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón para empezar a preparar los actos de celebración del 75 aniversario del club.

“En esta primera reunión hemos presentado un primer borrador de actos, y, además, hemos pedido la colaboración del Ayuntamiento en tal importante acontecimiento”, comentó Carlos Argente, acerca de lo tratado este miércoles.

“Desde el primer momento, el alcalde ha acogido de buen grado los actos propuestos y nos ha sugerido que en el Pleno del próximo mes de noviembre se presentará una Moción Institucional para que la totalidad del Pleno y los grupos políticos que lo forman manifiesten su adhesión”, añadió Argente en relación con las primeras reacciones de la Alcaldía.

No se trata del primer encuentro, ya que el pasado mes de marzo se reunieron en los inicios de la nueva junta directiva al frente del club, como primera toma de contacto.

