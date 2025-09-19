Presentación oficial y debut liguero en el Palau del Servigroup Benidorm

El Balonmano Servigroup Benidorm regresa este domingo (12:00 horas) al Palau d’Esports con el doble objetivo de reenganchar a su afición a la dinámica de la competición oficial y, sobre todo, hacer olvidar el tropiezo sufrido en su visita a El Plantío en la primera jornada de la División de Honor Plata.

Como corresponde a las primeras fechas de cualquier temporada, la semana ha servido para sacar conclusiones de lo sucedido en Burgos y, sobre todo, para encontrar las soluciones que permitan, ya en casa y ante el Oviedo, sumar los dos primeros puntos que encarrilen el largo caminar que, sueñan todos en la ciudad turística, lleve al regreso a la Liga Asobal.

Dudas

La gran duda, y que se mantendrá hasta última hora, de cara a este primer compromiso liguero en casa del Balonmano Servigroup Benidorm se centra en la figura de Ramiro Martínez, inédito hasta el momento y que ya se encuentra en el tramo final de su recuperación.

Tras haber entrenado con normalidad desde hace ya varias semanas, el extremo que cumple ya su cuarto año en Benidorm, se probará en las últimas sesiones de la semana antes de que, de acuerdo a sus sensaciones, a los consejos del cuadro médico y de la última palabra de Marko Krivokapic se decida si el argentino regresa a la convocatoria.

El sábado, puesta de largo de todos los equipos

Antes de ese partido, el Club Balonmano Benidorm desembarcará en el Palau d’Esports para celebrar una jornada muy especial. Será el sábado, a partir de las once de la mañana, con el acto de presentación oficial de todos sus equipos de base y, por supuesto, el del sénior masculino.

La cita se ha programado como una convivencia de la familia del balonmano benidormense y en ella, además de dar protagonismo a todos los jugadores y jugadoras de la entidad; también se espera una gran afluencia de aficionados que tendrán la oportunidad de compartir con todos ellos sus expectativas y anhelos ahora que, poco a poco, se van poniendo en marcha todas las competiciones.