Oportunidad perdida para el Fertiberia y primeros puntos para el Servigroup Benidorm

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto perdió en el Pabellón Siglo XXI (30-29) en su primer partido fuera de casa de la División de Honor Plata Masculina 2025-2026 frente al BM Contazara Zaragoza, pese a haber tenido una última acción para sumar un punto. El Servigroup Benidorm se impuso en su cancha al CONFIA Base Oviedo (28-22) y el Fundación Agustinos Alicante ganó por 28-33 en su desplazamiento a la cancha del Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa, para liderar la clasificación de esta División de Honor Plata Masculina.

La crónica del Fertiberia

El partido comenzó de forma inmejorable para los visitantes con tres paradas de Dani Martínez y tres goles de Matheus de Novais, que situaron el 0-3 en los primeros seis minutos. Dos tantos seguidos de Jakob Pelko mantuvieron la brecha de +2 favorable a los rojiblancos con el 2 a 5. La portería local también entró en escena con las intervenciones de Jorge Gómez, que, sumadas a la figura de Kike Camas, daban la vuelta al resultado (7-6), hecho que provocó el primer tiempo muerto porteño. Los de casa encontraban espacios desde la zona del extremo y pivote. Paco Ruiz estrenó su cuenta goleadora como jugador del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto.

Tanto Jakob Pelko como Kike Camas estaban infalibles desde los lanzamientos de pena máxima. Los zaragozanos obtenían sus primeras rentas a favor de +3 (12-10 y 13-11). Los valencianos volvían a colocar las tablas en el duelo (13-13) con un Matheus de Novais que seguía en estado de gracia, propiciando en este caso, el primer tiempo muerto de Mariano Ortega para el BM Contazara Zaragoza. Tras unos minutos de correcalles, la entrada de Sergio Wagner en la primera línea de los de la capital de Aragón les aportó aire fresco en el aspecto ofensivo. Un inesperado gol de Antonio Capitán casi sobre la bocina situó el 18 a 17 con el que se llegó al descanso.

Al igual que en el arranque de la primera mitad, los de Toni Malla salieron del túnel de vestuarios mejor que el rival. Mediante el intercambio de goles y un ritmo más alto en transición, lograron darle la vuelta rápidamente (19-20). Una exclusión de dos minutos a Antonio Capitán permitió que la diferencia volviera a ser para los locales con el 24 a 22, dándose una nueva interrupción en forma de tiempo muerto para los visitantes.

Las ventajas de tres tantos volvían a aparecer (26-23 y 27-24). Alberto Serradilla cogió las riendas del ataque de su equipo para intentar la remontada en los últimos diez minutos. Por otro lado, el jugador más determinante de nuevo era Sergio Wagner. Una intervención de Dani Martínez a un lanzamiento de siete metros mantenía con opciones a los rojiblancos. En la última jugada, Matheus de Novais tuvo la oportunidad de empatar, pero se apresuró con una acción que fue bloqueada por la defensa de los de Mariano Ortega. De esta manera, los dos puntos se quedan en el Pabellón Siglo XXI con el 30-29 definitivo. La peor noticia fue la lesión en el tobillo de Arnau Fernández, que tuvo que abandonar el choque en los instantes finales.

El siguiente fin de semana habrá una nueva oportunidad de volver a la senda de la victoria en el Pabellón Port de Sagunt, recibiendo al Club Balonmano Alcobendas el sábado 27 desde las 18:00 horas en la tercera jornada de la liga regular.

Ficha técnica

BM Contazara Zaragoza (30): Sergio Wagner (5), Juan Martínez (2), Kike Camas (7), Álex Plaza (3), Jorge Gómez (-), Rafael Val (1), Marcos Andrés Ara (3), Mario Nicolás Hernández Mimbela (1), Miguel Arnillas Rodrigo (-), Miguel Lanero (2), Jon Ander Iribar (4), Bruno Della Rata (1), Álvaro Acosta (-), Alejandro Sanz (-), Diego Monzón (-), Álvaro del Valle ().

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (29): Juani Villarreal (-), Paco Ruiz (3), Rodrigo Alba (-), Jakob Pelko (5), Dani Martínez (-), Arnau Fernández (2), Teo Peralta (-), Gonzalo (-), David García (2), Matheus de Novais (7), Serradilla (4), Capitán (2), Zungri (-), Carlos Martín (2), Teixidor (2).

Árbitros: Mikel Gayoso Jiménez y Eder Gómez Eguiluz.

Exclusiones: David García por partida doble; Sergio Wagner, Juan Martínez, Rafael Val, Paco Ruiz y Antonio Capitán en forma de dos minutos y Toni Malla mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 0-2, 5-6, 10-9, 13-12, 15-14, 18-17 (descanso); 19-21, 22-22, 25-23, 28-26, 30-28 y 30- 29 (final).

Incidencias: Partido de la 2.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Siglo XXI

La crónica del Servigroup Benidorm: estreno y victoria en el Palau d’Esports

El Servigroup Benidorm olvidó el mal inicio de liga y demostró en su casa que sus intenciones siguen intactas.

Se estrenaban en esta temporada los de Marko Krivokapic ante su afición, venciendo, y no con facilidad, al Confía Base Oviedo que demostró que no va a ser un camino de rosas el intento de volver a ASOBAL. Los ovetenses empezaron el partido con intensidad y un ritmo de juego rápido que los locales no podían parar, lo que daba a los de Daniel Brandes el primer parcial (1-3). El encuentro no se igualó hasta el minuto 13 con un 5-5, pero con no muy buenas sensaciones para los benidormenses, que quedaron patentes encajando un parcial de 0-4 a fata de 10 minutos para que terminara este primer periodo, Krivokapic paró el partido e intentó que sus jugadores pusieran los pies en el suelo, e intentaran hacer su juego, algo que parecía dar resultado pero enfrente tenían a un equipo que iba a luchar por conseguir sacar algo positivo del Palau y se iban a los vestuarios con un 11-12 para los visitantes.

En la reanudación volvían a ser los de Oviedo los que arrancaban mejor, pero esta vez sí se veía algo de mejoría en los del Servigroup Benidorm, que volvían a igualar el encuentro en el minuto 37 (14-14). En ese instante apareció un pletórico David Mach que levanto a la grada y a sus compañeros de equipo poniendo un muro en la portería, a partir de ese momento se vio un Benidorm con un juego mas alegre y efectivo que les hizo coger pequeñas diferencias en los parciales, lo que les iba dando ventajas cada vez mas amplias.

Intentaba parar la sangría el entrenador visitante colocándole una mixta a Sempere que estaba manejando a su equipo con eficiencia, pero no fue efectivo, ya que los jugadores del Benidorm hicieron valer su experiencia y controlaron el partido hasta el resultado final de 28-22.

Además del resultado la buena noticia fue la vuelta de Ramiro Martínez a las pistas tras una lesión que le apartó del balonmano en la temporada anterior durante varios meses.

La próxima jornada el Balonmano Servigroup Benidorm visitará Málaga el sábado a las 18:00 horas y va a tener que seguir mejorando ya que las victorias a domicilio en esta liga son muy caras.

Resultados y clasificación