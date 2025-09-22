Sagunto, escenario del estreno de las Guerreras en la fase clasificatoria del Europeo de balonmano femenino 2026

Oportunidad de oro para los aficionados valencianos al balonmano. El Pabellón Polideportivo Puerto Sagunto, con capacidad para 2.700 espectadores, es el escenario elegido para el estreno de Las Guerreras en la fase clasificatoria del Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026, con el impulso del Ayuntamiento de Sagunto, la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Valencia. El choque enfrentará al combinado español dirigido por Ambros Martín con Grecia el 16 de octubre, jueves, a las 20:30 horas, en el marco de la primera jornada de dicha fase clasificatoria.

Precedentes en Sagunto

Compromiso que representa la sexta visita histórica de las Guerreras a Sagunto, donde se celebraron dos amistosos ante Rumanía hace cuatro años con el objetivo de preparar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ambos saldados con victoria (27-20 y 32-19) para el conjunto español. Antes de eso, allá por 1986, tuvo lugar en Sagunto la fase clasificatoria para el Campeonato del Mundo 'C' de balonmano femenino, en la que España se impuso a Suiza (21-10) e Italia (25-16), y finalmente cedía contra Austria (16-21).

España y Grecia se han enfrentado un total de 13 veces a lo largo de la historia, con un saldo plenamente favorable a las Guerreras, que todavía no saben lo que es perder ante el conjunto heleno. Tenemos que retroceder hasta septiembre de 2019 para encontrar el último precedente, ya que ambos equipos se enfrentaron en Almería, en la primera jornada del clasificatorio para el Campeonato de Europa de balonmano femenino 2020, con clara victoria (33-18) para el combinado español.

Las Guerreras afrontan el compromiso ante Grecia con la moral alta al obtener dos resultados positivos en Eslovaquia, donde Ambros Martín pudo comprobar el amplio abanico de jugadoras que maneja, y de entre el que debe decidir las 16 convocadas para la visita a Sagunto.

Entradas a la venta

Las entradas para asistir en directo a esta primera jornada de la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026 están ya a la venta en la plataforma de CTickets a un precio único de 12€.

Es, por tanto, una oportunidad perfecta para comprobar in situ el desarrollo de Las Guerreras en este último año, tras dejar magníficas sensaciones en el Campeonato de Europa 2024 y lograr de forma brillante el billete para el Campeonato del Mundo 2025 al superar en el play-off eliminatoria a una potencia como Croacia.

Pleno de las Guerreras ante Eslovaquia

La Selección Absoluta Femenina de Balonmano cerró con éxito su segundo compromiso de la temporada en el Trencin Sports Hall al imponerse con claridad por 21-31 a Eslovaquia. Con este resultado, las Guerreras sellan un doble triunfo que refuerza su preparación de cara al Campeonato del Mundo que se disputará entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre en Alemania y Países Bajos.

Tras un primer tiempo ajustado (12-13), España supo gestionar las dificultades y encontró en la segunda mitad su mejor versión. Elba Álvarez lideró el ataque con acierto, personalidad y 7 anotaciones para su selección. El bloque respondió con solvencia, con aportaciones constantes de Alicia Fernández, Paula Arcos y Anne Erauskin, y la aparición de la guardameta Lucía Prades, que incluso sumó dos tantos. La solidez colectiva permitió romper el encuentro y cerrar con una ventaja de diez goles.

El amistoso dejó también minutos de calidad para jugadoras jóvenes como Raquel Moré, autora de un tanto en los compases finales, y la confirmación de la buena aportación de las debutantes que ya habían dejado huella en el primer duelo, donde España venció por 25-33.

Las jugadoras, atentas a las indicaciones del seleccionador nacional. / RFEBM

Con este pleno de victorias, las Guerreras concluyen una concentración que ha servido para afinar automatismos, dar confianza a las nuevas incorporaciones y confirmar que el equipo llega en buena línea al tramo final de preparación mundialista. “Estamos bastante contentos porque la respuesta del equipo en dos partidos casi consecutivos ha sido muy positiva. Hemos tenido una salida espectacular, con buenas situaciones defensivas y un contraataque muy rápido, aunque la portera rival ha tenido un papel decisivo en que no se ampliara más la diferencia. En la segunda parte supimos mantener e incluso incrementar nuestro nivel, corrigiendo errores tanto en defensa como en ataque, lo que nos permitió llevar la iniciativa hasta el final”, destacó ambros Martín.

Martín también quiso destacar la aportación de las más jóvenes: “Hay que agradecer el trabajo y la actitud de las jugadoras que debutaban. Han mostrado un estilo diferente, con capacidad de lanzamiento, y nos vamos muy contentos con su rendimiento. La portería también respondió de manera notable en ambos partidos, lo que es muy positivo”.

Por último, valoró el contexto competitivo: “Supimos adaptarnos a cada situación, no solo al resultado, y eso es lo que más nos satisface. Cerramos la semana muy contentos y con la esperanza de que las jugadoras mantengan este nivel en sus clubes, de cara a la próxima concentración en octubre”.