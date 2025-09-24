El Horneo EÓN Alicante suma una derrota y una victoria en su estreno en ASOBAL

Este fin de semana el Horneo EÓN Alicante afronta la tercera jornada en la Liga ASOBAL, categoría a la que ascendió al terminar la pasada campaña. En su segundo partido como local en este debut en la máxima categoría del balonmano español, el conjunto alicantino recibe al Bathco Torrelavega (domingo 28 de septiembre, 12:30 horas). Los cántabros suman cuatro puntos gracias a sus victorias frente a Logroño y Cuenca, este último por la mínima. En su plantilla sobresale Isidoro Martínez. El conjunto alicantino ocupa la undécima posición con una victoria y una derrota, y cuenta con Ander Torrico, segundo máximo goleador de la liga con 19 tantos, a solo uno del líder.

Estreno ante un grande

En su primer partido en la Liga ASOBAL, el Horneo EÓN Alicante recibió al Barça. El vigente campeón de la competición logró una aplastante victoria en su visita a Alicante (24-37).

La fortaleza defensiva y la velocidad del contraataque del Barça pesaron más que la ilusión y motivación del equipo alicantino, que pese a desmoronarse en la segunda mitad ofreció durante varias fases una digna imagen. El Horneo EÓN es el heredero del histórico Calpisa, campeón de Liga y con títulos Europeos. Antes del encuentro se rindió homenaje a Javier Cabanas, jugador de ambos clubes y 225 veces internacional con España.

Pese al resultado, la jornada quedó marcada como histórica para el balonmano de la ciudad, que vuelve a disfrutar de su equipo en la élite nacional.

Ficha técnica:

24; Horneo EÓN Alicante (14+10): Wick; Aarón Gutiérrez (3, 1 p), Torriko (6, 1 p), Parker (3), Robledo (2), Montoya (3) y Barreto (2) –siete inicial- Méndez, Dimitrievski, Oliver, Domenech (ps), Escobedo (2), Urruzola, Javi Rodríguez (1), Teixeira (2) y Augusto Moreno.

37; Barça (18+19) Nielsen; Dani Fernández (8, 4 p), Carlsbogard (2), N’Guessan (1), Fábregas (2), Óscar Grau y Blaz Janc (3) -siete inicial- Bazán (1), Djordje Cikusa (3), Adrián Sola (3), Makuc (1), Seif Mohamed (3), Ian Barrufet (5, 3 p), Petar Cikusa (2), Aleix Gómez (3) y Gisli (ps).

Marcador cada cinco minutos: 2-4, 6-7, 8-10, 10-14, 12-17, 14-18 – descanso- 15-22, 16-25, 18-29, 20-32, 23-35 y 24-37.

Árbitros: Ruiz Vergara y Macías de Paz (Comité andaluz). Excluyeron dos minutos a Urruzola por el Horneo EÓN y a Fábregas, Bazán y Óscar Grau por el Barça.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el pabellón Pitiu Rochel ante unos 1.8000 espectadores

Victoria ante un rival directo

En la segunda jornada, el Horneo EÓN Alicante infligió un severo correctivo a un rival directo por la permanencia, el Sanicentro BM Guadalajara. Los alicantinos se impusieron a domicilio por 29-35. Desde el minuto 10 de partido los pupilos de Fernando Latorre dominaron a su adversario hasta el pitido final.

Descomunal partido de Ander Torrico, con 13 dianas y efectividad total desde los 7 metros, y formidable actuación del cancerbero Wick, quien sumó 13 paradas y alcanzó un 30% de acierto bajo palos.

Ficha técnica:

29 - SANICENTRO BM Guadalajara (14+15): Nico García (Vladić); Manu Catalina (1), Martín Ganuza (3), Marcos Dorado (4), Juan Jodar (3), Joan Blanco (4) y Fabio Chiuffa (2, 1p.), siete inicial; Haitz Gorostidi (3), Ahmed El Khouga (2), Dániel Fekete (0), Diego Vera (1), Alberto López Boyarizo (0), Santi Simón (3, 2p), Gonzalo Velasco (1) y José Luis Román (2).

35 – Horneo EÓN Alicante (19+16): Flavio Noah Wick (Domenech), Oliver (0), Augusto Moreno (0), Xabier Barreto (3), James Lewis Parker (5), Yanis Ramírez (2) y Dimitrievski (1) -siete inicial-, Aaron Gutiérrez Barquero (3, 2p), Montoya (4), Ander Torriko (13, 6p), Méndez (0), Fabio Patricio Lopes Teixeira (2), Urruzola (0), Eduardo Escobedo Romero (1) y Javier Rodríguez Moya (1).

Parciales cada cinco minutos: 3-2, 4-5, 5-9, 9-13, 11-16, 14-19 (descanso), 15-21, 18-25, 19-27, 21-29, 25-33, 29-35.

Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba. Excluyeron a El Khouga, Catalina, Dorado y Diego Vera por el SANICENTRO BM Guadalajara, y a Parker (2), Escobedo (2), Dimitrievski (2), Hernández y Javi Rodríguez por HORNEO EON Alicante. Expulsaron con tarjeta roja directa a Marcos Dorado, por el SANICENTRO BM Guadalajara

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada nº 2 de la Liga NEXUS ENERGIA ASOBAL 2025-26, disputado en el Municipal David Santamaría, ante 950 espectadores.