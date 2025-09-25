Lucía Prades y Paula Arcos, en la lista de Las Guerreras

La jugadora de Castellón, Lucía Prades (Super Amara Bera Bera), y la de Petrer, Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), junto a dos jugadoras de equipos de la Comunitat Valenciana, Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio) y Lisa Oppedal (AtticGo Elche), han sido convocadas para los dos primeros encuentros de la fase clasificatoria del Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026. España debutará el jueves 16 de octubre a las 20:30 horas en el Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto frente a Grecia, mientras que el segundo compromiso será el domingo 29 de octubre a las 17:00 horas en el Gopass Arena Bratislava, ante Israel.

Las Guerreras comparten el Grupo 6 con Grecia, Israel y Austria, conjunto que se perfila como el rival más exigente tras el empate cosechado en el último Campeonato de Europa de 2024 (33-33). La convocatoria mezcla jugadoras habituales con algunas novedades, destacando el regreso de Maitane Echeberria después de un tiempo de ausencia, lo que supone un refuerzo emocional y deportivo para el grupo.

La convocatoria

Portería | Olaia Luzuriaga (Replasa Beti-Onak), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera)

| Olaia Luzuriaga (Replasa Beti-Onak), Central | Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin)

| Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin) Lateral Derecho | Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

| María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Lateral Izquierdo | Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Belén Rodríguez (KH-7 Granollers), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)

| Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Belén Rodríguez (KH-7 Granollers), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera) Extremo Derecho | Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

| Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) Extremo Izquierdo | Lisa Oppedal (AtticGo Elche) , Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita)

| , Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita) Pivote | Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita)

Declaraciones

El seleccionador nacional femenino, Ambros Martín, explicó en declaraciones facilitadas por la RFEBM que la lista presentada para los choques ante Grecia e Israel es "muy similar a las últimas", aunque con algunos cambios respecto a septiembre por cuestiones de cupo. Puntualizó que tanto las convocadas como las ausentes "están preparadas para competir en el Europeo", ya que la puerta de la selección "está abierta en función de los estados de forma y las necesidades del equipo nacional".

El técnico celebró el regreso de Maitane Etxeberria, cuya vuelta considera una gran noticia: "nos alegramos muchísimo de que pueda ayudar al equipo". También destacó la incorporación de jugadoras jóvenes que, en sus palabras, "han demostrado interés, ambición y calidad para seguir creciendo y hacer crecer al equipo".

Martín insistió en la importancia de que las jugadoras, convocadas o no, se familiaricen con la idea de juego y con los objetivos a corto y largo plazo: "Queremos que todas estén preparadas para ayudar y para ser mejores, porque la clave será el grupo amplio con el que contamos".