Derrota del Handbol Mislata en su primer partido de la temporada

El Grupo USA Handbol Mislata ha iniciado la temporada con una derrota en su visita a Bilbao. El Zuazo, equipo que la pasada campaña jugó en la Liga Iberdrola y uno de los favoritos para estar en la pelea por el ascenso, suma los dos puntos en un partido que estuvo igualado en la primera mitad pero donde las de Mislata no pudieron mantener el ritmo de su rival en los segundos 30 minutos.

La crónica

El choque empezó con las valencianas muy intensas y concentradas. En esos minutos iniciales incluso mandaban en el marcador aunque con diferencias cortas de uno o dos goles. Poco a poco las vascas se entonaron e igualaron el choque. Ya al final de ese primer periodo la distancia se colocó en tres goles para las locales (14-11) que comenzaban a dominar en el juego y ser más consistentes en defensa.

Ese dominio se hizo más contundente en el inicio del segunda parte. Las vascas apretaron el acelerador para marcar territorio . El Zuazo tenía al partido controlado. Jugaba cómodo gestionando su ventana y alargando la diferencia. Mislata trababa de acercarse pero sin éxito. No se rindieron las valencianas pero al final la diferencia de 10 goles en el partido no reflejaba lo trabajado en el mismo. Toca pensar ya en el próximo compromiso en casa y sacar conclusiones de la derrota.

Resutados y clasificación.