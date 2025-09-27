El Fertiberia Puerto Sagunto vuelve a sumar dos puntos en el Pabellón Port de Sagunt

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto vuelve a sumar en forma de dos puntos en el Pabellón Port de Sagunt tras derrotar al Club Balonmano Alcobendas por 29 a 23 en la tercera jornada de la División de Honor Plata Masculina. La novedad en el siete inicial de los locales fue la presencia de Juani Villarreal en la portería.

Los primeros ataques de los madrileños se fueron todos y cada uno de ellos hasta el pasivo ordenado por parte de los colegiados. Dos goles consecutivos de Carlos Martín de Bolaños abrían la primera brecha a favor rojiblanca con el 4 a 1 en el minuto 7. Los visitantes tan solo encontraban huecos en la defensa porteña en el extremo izquierdo, gracias a la figura de Anthony Pinto. La entrada en escena de Alberto Serradilla propició el primer tiempo muerto del Club Balonmano Alcobendas con el 8 a 3 del minuto 11.

Las paradas de Juani Villarreal y un más que enchufado Carlos Martín de Bolaños desde el extremo, hicieron que la renta de los valencianos siguiera aumentando. Las imprecisiones ofensivas de los alcobendenses obligaron a su entrenador, Javier Suárez, a solicitar su segundo tiempo muerto en menos de veinte minutos con el 13-5 en el marcador. Ante el mínimo atisbo de recorte de diferencias de su rival y la falta de ideas en ataque, el entrenador del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Toni Malla detuvo el encuentro. El resultado al finalizar los primeros treinta minutos era de 16 a 10.

La reanudación tras el descanso se inició con un parcial de 3 a 0 en los primeros cinco minutos, que volvía a agrandar la ventaja en el luminoso, en este caso siendo la máxima con el +9 (19- 10). Los intercambios de dianas favorecían los intereses de los de casa. Al igual que en la primera mitad, ante la mínima esperanza de remontada, Toni Malla pidió su segundo tiempo muerto del duelo, que surtió efecto en sus pupilos.

Visto que las distancias parecían casi inalcanzables, el técnico de Tortosa decidió dar minutos casi en su totalidad a los dieciséis jugadores que habían entrado en convocatoria. Paco Ruiz debutó delante de la afición, mientras que, del filial de Primera Nacional, saltaron a la pista: Marcos Castañeda, Rodrigo Alba y Paco Joosten; este último sufrió una desafortunada lesión en la última acción del enfrentamiento. La doble inferioridad numérica sufrida por los locales permitió a los de la capital maquillar ligeramente el resultado final, que fue de 29 a 23.

El próximo fin de semana, el equipo afrontará su segundo desplazamiento de la campaña paramedirse al SCDR Anaitasuna en La Catedral el domingo día 5 de octubre a partir de las 18:00 horas, un encuentro que cerrará la cuarta jornada de la competición.

Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (29): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (), Paco Joosten (1), Paco Ruiz (-), Rodrigo Alba (-), Jakob Pelko (3), Dani Martínez (-), Gonzalo (-), David García (2), Matheus de Novais (4), Serradilla (2), Capitán (3), Zungri (3), Adrián Blasco (), Carlos Martín (8), Teixidor (3).

Club Balonmano Alcobendas (23): Alejandro Colón (5), Darío Aguado (-), Óscar Moreno (5), Jaime Ignacio Suárez (2), Javier Suárez (-), Pablo Muñoa (-), Sergio Lozano (-), Yago Abad (-), José María Gutiérrez (-), Óscar Ruiz (-), Ramón Fuentes (-), Anthony Pinto (6), David Torrejón (4), Alonso Maidana (1), Alejandro Echevarría (-).

Árbitros: Álvaro López Novoa y Roberto Argiz Varela.

Exclusiones: Matheus de Novais por partida doble; Marcos Castañeda, David García y Antonio Capitán en forma de dos minutos y Toni Malla mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 1-0, 6-3, 11-5, 14-6, 14-8, 16-10 (descanso); 19-10, 23-14, 25-18, 27-19, 29-21 y 29-23 (final).

Incidencias: Partido de la 3.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente.

Resultados y clasificación