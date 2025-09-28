Atticgo Elche encarrila el pase a la tercera ronda de la EHF Copa Europea

El Atticgo Elche ha encarrilado su clasificación para la tercera ronda de la EHF Copa Europea tras superar con claridad al conjunto eslovaco del Dunajska Streda (31-21) en el encuentro de ida de la eliminatoria, disputado este domingo en el pabellón Esperanza Lag de la localidad ilicitana.

Una competición que se le da bien

El equipo de Joaquín Rocamora, en su regreso a una competición que ganó hace dos años, ha impuesto su ley desde el primer minuto y ha roto el partido en una gran primera parte.

El Atticgo Elche llegó a dominar el marcador por 16 goles de ventaja mediado el segundo acto (26-10), pero un mal final de partido permitió a las eslovacas maquillar ligeramente el marcador final.

El conjunto de Rocamora firmó un primer tiempo pletórico. La excelente defensa y la eficacia en el lanzamiento permitieron llegar al descanso con 14 goles de renta, algo impensable a priori.

Reacción de las eslovacas

Tras el descanso, las eslovacas mejoraron, sobre todo en el tramo final, en el que aprovecharon la relajación ilicitana y varios errores puntuales para dejar la desventaja en 10 tantos.

El encuentro de vuelta de la eliminatoria ante el equipo eslovaco se disputará el 5 de octubre, a las 19:00 horas, en la pista del conjunto eslovaco