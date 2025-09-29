Empate del Elda y derrota del Morvedre, en la 4ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola

Se disputó la cuarta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, con un empate y dos derrotas para los conjuntos de la Comunitat Valenciana. El Elda Prestigio empató a 27 en su visita al Caja Rural Aula Valladolid, el Balonmano Morvedre perdió en perdió en su casa ante el Grafometal Sporting La Rioja (16-21), mientras que en partido adelanto de la jornada debido al compromiso europeo del Atticgo Elche, el conjunto ilicitano perdió el miércoles 24 de septiembre ante el Replasa Beti-Onak por un ajustado 23-24.

Empate del Elda

Segunda salida de la temporada del equipo eldense, un punto que sabe a poco según se desarrolló el partido.

Una primera parte donde no se comenzó bien (3-0) minuto 6 y J.I. Prades tuvo que pedir tiempo muerto. Sobre el minuto 14 las leonas conseguían ponerse arriba (6-7) y mejorando las sensaciones. Al descanso se llegaba con un marcador favorable (13-15).

En la segunda mitad las eldenses dominaron el marcador en el primer parcial, pero a raíz del tiempo muerto de Salva Puig las locales se pusieron arriba en el minuto 10 (18-17). Las leonas metieron una marcha más y consiguieron ponerse con tres goles de diferencia en el minuto 21 (20-23). Sin embargo en el último parcial se quedaban estancadas con 27 goles, las locales supieron gestionar mejor las últimas acciones. Malena Valles marcaba pero fuera de tiempo, y se llegaba al final con el resultado de empate (27-27).

Las máximas goleadoras blanquiazules, Sol Azcune, Agda Rafaela y Malena Valles (4 goles) y Emi Heilmann (3 goles)

Balonmano Morvedre

El BM Morvedre cayó este fin de semana frente a La Rioja en un partido intenso marcado por las dificultades ofensivas, con un resultado final de 16 a 21. A pesar de las expectativas y la preparación previa, el equipo no logró materializar una victoria que habría sido clave para consolidar su trayectoria en la competición.

Desde el inicio, el conjunto saguntino tuvo problemas para interpretar la defensa rival, lo que condicionó el ritmo ofensivo y provocó numerosas pérdidas de balón y errores en el lanzamiento. Con solo cinco goles anotados en la primera parte, la distancia en el marcador se hizo difícil de revertir.

Aun así, la defensa mantuvo el pulso del partido y permitió que el Morvedre siguiera compitiendo con dignidad. En la segunda mitad, el equipo mostró carácter e intentó recortar distancias, pero las dificultades en la finalización volvieron a penalizar el esfuerzo colectivo.

“El partido ha sido complejo de analizar. Teníamos una buena oportunidad para sumar dos puntos importantes, pero no hemos estado acertadas en ataque. Hay que corregir errores, aprender de esta derrota y seguir creciendo como equipo”, valoró el cuerpo técnico al finalizar el encuentro.

Con esta derrota, el BM Morvedre se mantiene en fase de construcción, con la mirada puesta en la mejora continua y en la consolidación de un proyecto que apuesta por el compromiso, la identidad y la superación.