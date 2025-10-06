El Atticgo Elche confirma el pleno español en la EHF European Cup

Pleno para el balonmano femenino español en la EHF European Cup. Tras el partido disputado este domingo en Eslovaquia entre el HC DAC Dunajská y el AtticGo Elche, en el que las ilicitanas han sellado su pase a la Round 3 pese a la derrota 30-24, se confirma la clasificación de los tres equipos nacionales.

Sufrimiento y premio para el conjunto ilicitano

El AtticGo Elche tenía que defender la renta cosechada en la ida para cerrar la clasificación a la Round 3. El equipo franjiverde fue de más a menos en el City Sports Hall de la ciudad eslovaca, tras llegar a someter a su rival con cinco goles de ventaja (8-13) en el primer acto, sumados a los del duelo de ida. Sin embargo, las ilicitanas se fueron avasalladas en la reanudación con un parcial 7-1, que volteó el marcador, y otro 5-0, que hizo que el conjunto local llegase a disfrutar de una diferencia de seis tantos (27-21) que obligó al Atticgo BM Elche a aferrarse a la pista para salvar el pase de eliminatoria.

Obligadas por el marcador de la ida, el HC DAC Dunajská Streda salió muy lanzado a por el partido, y sólo los goles de Paola Bernabé aguantaba a las ilicitanas en el marcador. No obstante, una vez que bajó la efervescencia eslovaca, el mando del partido recayó en las manos de las jugadoras de Joaquín Rocamora, yéndose rápidamente a un +3 con el que se llegaría al ecuador de la primera mitad (6-9).

Sólo las paradas de Kitty Mistina evitaban que Elche finiquitase antes de tiempo la eliminatoria. Desde las variadas defensas ilicitanas, con situaciones de adelantado, comenzó a crecer una ventaja que tocó una máxima de cinco goles en el 8-13 tras el tanto de Vanessa Rubio, aunque finalmente se llegase al descanso con el 12-16.

Tenía una gran ventaja Elche de cara a los últimos 30 minutos de eliminatoria, pero el susto se lo iba a dar el Dunajská Streda. Pese a las exclusiones constantes que sufrieron las ilicitanas a lo largo de la segunda parte, el conjunto eslovaco no conseguía hacer sangre a su rival. Pudieron empatar la contienda en el minuto 36 con el 17-17, y llegar así al ecuador con el 20-20 brillando en el luminoso del City Sports Hall Dunajska Streda.

Y desde ese punto, desconexión en el Elche. El Dunajská Streda aprovechaba todas sus superioridades, y metieron un buen susto en el cuerpo a las pupilas de Rocamora con el 26-21 a falta de ocho minutos para el final. Pero asomadas al abismo es cuando salió la mejor versión de las ilicitanas, que amarraron la eliminatoria con oficio en las dos áreas. La victoria se quedaría en casa, pero el pase a la Round 3 se iba de vuelta a España.

Temporada 2025/2026 | EHF European Cup

Ronda 2 | Vuelta: HC DAC Dunajská Streda-Atticgo BM Elche

Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025

Hora: 19:00 horas

FICHA TÉCNICA |

HC DAC Dunajská Streda (12+18): Simona Tomovcíková y Kitty Mistina (porteras), Monika Pénzes (2), Kíra Bánfai (3), Dóra Csernyánszky, Linea Cocaj (1), Valéria Policarpo (7), Nora Fajfrik, Ana Cláudia Bolzán, Kristína Pastorková (6), Zara Barbara Gogolová, Korinna Alexandra Molnár (1), Lea Franušic (3), Beatrix Élö (7), Viktoria Woth, Anastasija Bjaloncík.

Atticgo BM Elche (16+8): Nicole Morales y Udane Bernabé (porteras), Jimena Laguna (4), Paula Agulló (1), Lisa Oppedal, Patricia Méndez, Daniela Aguado, Clara Gascó (3), Zaira Benítez (2), Esther Martín-Buro (2), Paola Bernabé (5), Vanessa Rubio (3), Lidia Trinidad Bomabá, Carmen Figueiredo (3), Noelia Solla (1).

Árbitros: Premysl Fukala y Radek Mohyla (República Checa). Excluyeron a Lea Franušic y Anastasija Bjaloncík (2) por parte del HC DAC Dunajská Streda y a Paula Agulló, Esther Martín-Buro, Lidia trinidad Bomabá y Noelia Solla (2) por parte del Atticgo BM Elche. Mostraron tarjetas amarillas a la local paola Bernabé y al entrenador franjiverde Joaquín Rocamora.

Delegado de mesa: Boris Vukašinovic (Serbia)

Pabellón: City Sport Halls (Dunajská Streda) ante 350 espectadores.

Televisión: CBM Elche TV

Streaming: www.cbmelche.es

Parciales cada cinco minutos: 3-2 / 4-5 / 6-9 / 9-13 / 10-15 / 12-16 (descanso) 16-17 / 19-17 / 20-20 / 24-21 / 28-23 / 30-24 (final).

Costa del Sol, adelante

El Costa del Sol Málaga afrontaba en el mismo fin de semana la ida y la vuelta de la Round 2. Al partido del sábado llegaron ya con los deberes hecho, con el 14-42 con el que se impuso al HB Dudelange el viernes.

No tardó Costa del Sol Málaga en mostrarse superior en la pista, aunque los goles tardaron en llegar. Donde no tardaron en aparecer fue en defensa, sin recibir gol del HB Dudelange hasta el minuto seis. Joana Resende desatascó a las ‘Panteras’ a base de golazos, y poco a poco fue in crescendo la renta. Primero llegaron los diez de diferencia (13-3, min. 17), y después un descanso al que se llegaba lamiendo los 20 (24,5).

La segunda mitad no ofreció un panorama diferente a lo que ya se había visto en los primeros 30 minutos. Costa del Sol Málaga puso todo su balonmano en la pista del José Luis Pérez Canca y fue aumentando, minuto a minuto, su renta sobre el HB Dudelange hasta el definitivo 37-11.

Replasa Beti-Onak sigue escribiendo su historia europea

Replasa Beti-Onak buscaba la victoria en casa del HC Galychanka Lviv para cerrar la clasificación a la Round 3, y vaya si la obtuvo.

Empezó muy bien Beti-Onak el partido, sin sentir la presión de jugar en territorio hostil. Sólo las dos exclusiones en los primeros diez minutos evitaron que el encuentro cayese antes a su favor (3-4). Cuando la figura de Olaia Luzuriaga se comenzó a estirar bajo palos, la fluidez en el equipo navarro creció y llevó la ventaja hasta los cinco goles con el 3-8 en el minuto 16.

Subió líneas defensivas el equipo de Miguel Etxeberria y, a base de contraataques, consiguieron imponer su ley. Sólo Svitlana Havrysh y las exclusiones visitantes amagaban con hacer sufrir a las navarras en territorio polaco. Y es que, apoyándose en estos dos condicionantes, el HC Galychanka Lviv conseguía llegar con vida al descanso con el 10-12.

El Replasa Beti-Onak ganó finalmente en Polonia y se clasificó a la Round 3 sabiendo sufrir en los últimos 30 minutos. Luzuriaga volvió a brillar bajo palos y las navarras conseguían recuperar la renta de cinco goles en el minuto 35 con el 10-15. Pero, aprovechando las superioridades, poco a poco fue recortando distancias el Galychanka Lviv, poniéndose a sólo dos goles en el minuto 40 (13-15).

Svitlana Havrysh aprovechaba los siete metros, y Etxeberria corregía a tiempo a sus jugadoras para evitar que se les escapase el partido. Sabiendo sufrir, pero tirando de oficio, del 19-19 a falta de diez minutos al 24-26 con el tiempo cumplido, tras un ejercicio de supervivencia que salió cara para que Beti-Onak alargue su historia europea.