Derrotas para Morvedre y Elda Prestigio, en la Liga Guerreras Iberdrola

La quinta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, la cual tendrá su conclusión este miércoles debido a los partidos aplazados por la EHF European Cup: Costa del Sol - AtticGo Elche y Replasa Beti-Onak - Rocasa Gran Canaria.

Por lo que respecta a los otros dos equipos de la Comunitat Valenciana, el Balonmano Morvedre cayó en su visita al Super Amara Bera Bera por 34-25, mientras que el Elda Prestigio cedió en su casa ante el KH-7 BM. Granollers por el marcador de 17-22.

La crónica del Morvedre

Super Amara Bera Bera recibía a Club Balonmano Morvedre en un partido de aspiraciones totalmente diferentes para esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Y se demostró rápido, pues las donostiarras sacaron su versión más demoledora y ya sumaban ocho goles de ventaja al descanso. Elba Álvarez y Maitane Etxeberria, los faros de las donostiarras. El Balonmano Morvedre cayó por 34 a 25, en un encuentro marcado por la intensidad del rival y por una notable capacidad de reacción del conjunto saguntino. Aunque el marcador final refleja una diferencia amplia, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras valoran positivamente varios aspectos del partido, especialmente la actitud mostrada en la segunda mitad.

Tras un primer tiempo en el que Bera Bera impuso su ritmo y se marchó al descanso con una renta de ocho goles, Morvedre supo recomponerse y mostrar carácter. En la segunda parte, las saguntinas llegaron a reducir la diferencia hasta los tres goles, demostrando solidez defensiva y mayor verticalidad en ataque. Durante veinte minutos, lograron contener al potente conjunto donostiarra, que solo anotó seis tantos en ese tramo.

La coralidad de la ofensiva de las donostiarras, con Etxeberria siendo la referencia, propició una abultada victoria ante un Morvedre que consiguió ponerse a cuatro goles (23-19) a falta de 15 minutos para el final.

Con esta derrota, Morvedre cierra una jornada exigente pero enriquecedora, y ya centra su mirada en el partido clave de la próxima semana en casa frente a San José, donde buscará transformar las buenas sensaciones en puntos decisivos.

La crónica del Elda Prestigio

En el duelo de necesidades entre Elda Prestigio y KH-7 Granollers, eldenses y vallesanas buscaban dos puntos que son muy valiosos para poder aspirar a los puestos de play-offs al final de la liga regular

Tras un inicio de partido en el que las pupilas de José Ignacio Prades tardaron en coger ritmo, motivado por una gran defensa de las catalanas, la igualdad y los errores de ambos conjuntos fueron la tónica dominante de los primeros 30 minutos. Aun así, haciendo poco a poco su trabajo, las locales consiguieron revertir la situación y ponerse por delante en el minuto 13 con el 4-3. La diferencia podría haber sido mucho mayor si no llega a ser por Marta Mera. La guardameta sostuvo a su equipo, junto con los goles de Martina Capdevila, para que finalmente fuesen las vallesanas las que se fuesen al descanso con victoria, como atestiguaba el 8-10 del Florentino Ibáñez.

Salió dormido Elda a la segunda mitad, y Meriem Ezbida era ahora quien salvaba a su equipo. Robert Cuesta había corregido los errores de los primeros 30 minutos en las suyas, y consiguieron aumentar la renta tras diez minutos de segunda parte.

Pese a que el equipo eldense supo empatar el partido en el 14-14, no se pusieron nerviosas las vallesanas, y consiguieron controlar el encuentro volviendo a colocar el +3 (14-17) a diez minutos del final. Luchó contra viento y marea el equipo de Prades, pero la victoria se quedaría para las catalanas con el 17-22.

Resultados y clasificación

Resultados. / RFEBM