El Grupo USA Handbol Mislata no pudo sumar su primera victoria en casa ante un Bolaños que tuvo más acierto que su rival en los momentos claves del partido, sobre todo en la segunda mitad.

La crónica

Comenzó muy bien Mislata defendiendo con decisión y siendo eficaces en ataque. Llegaron las locales a tener hasta tres goles de ventaja mediada la primera mitad pero una exclusión y la mejora ofensiva de Bolaños hizo que el choque se igualara. El tramo final de la primera mitad fue un toma y daca donde los dos equipos encontraban la meta rival y donde las diferencias eran mínimas. Al descanso se llegó con ventaja por la mínima de las visitantes por 12-13 en una primera mitad jugada de manera vibrante por los dos equipos.

El segundo tiempo se inició con un Bolaños poderoso en ataque y sólido en defensa que no dejaba que su rival igualara el marcador. Poco a poco las visitantes se distanciaron en un enfrentamiento que parecía decantarse para el equipo de Ciudad Real. Hasta de cinco goles lograron irse en el electrónico. Las valencianas intentaban recortar distancias pero esos cinco goles de diferencia en esos minutos donde eran superiores. Pero Mislata no se rindió y intentó igualar el choque llegando a estar a dos de distancia. Alguna imprecisión y el acierto de las rivales impidieron la remontada. Al final el ánimo e ímpetu local se quedó en intento y Bolaños logró la victoria por 19-24 en un partido más igualado de lo que reflejó el marcador final.

Resultados y clasificación

Rwsultados. / RFEBM