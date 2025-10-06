Triple triunfo valenciano en la 4ª jornada de la DH Plata Masculina

Gran jornada para los equipos de la Comunitat Valenciana de la División de Honor Plata Masculina. El Fertiberia Puerto Sagunto se hizo con su primera victoria a domicilio de la temporada 2025-2026 tras derrotar (24-27) al Anaitasuna en La Catedral en el encuentro que cerraba la cuarta jornada de la competición. Por su parte, el Fundación Agustinos Alicante ganó en su visita al Barça Atletic (27-29) y el Servigroup Benidorm se impuso en su casa al al Balonmano Soria por 34-3.

Crónica del Fertiberia Puerto Sagunto

El encuentro arrancó de la peor manera posible para los intereses del Fertiberia Puerto Sagunto, con una exclusión en forma de dos minutos a Matheus de Novais en el primer minuto. Pese a ello, el parcial fue favorable para los porteños con el 0 a 2. Otra nueva expulsión en este caso de David García, la segunda en tan solo cinco minutos, y las paradas de Alin Cozmaciuc hicieron que los locales consiguieran empatar rápidamente el duelo. Nuestro MVP del pasado fin de semana, Carlos Martín, seguía igual de enchufado y, sumado a unas grandes defensas de sus compañeros de equipo, el entrenador de Anaitasuna, Nacho Moyano, se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto del choque con el 5 a 8 del minuto 13.

Arnau Fernández volvía a entrar en la rotación de los valencianos tras recuperarse de su lesión en el tobillo. Los goles de Nicolás Zungri ante su exequipo pusieron la máxima ventaja favorable para el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto con el +5 (6-11) en el minuto 20, y el entrenador de los pamplonenses volvió a parar el enfrentamiento. Hasta Juani Villarreal, con apenas participación en el 40x20, detuvo una de las oportunidades que tuvo desde los lanzamientos de siete metros del rival. Anaitasuna se fue al descanso con tan solo nueve goles en el luminoso, con un resultado de 9-13.

Esto les hizo reaccionar tras la reanudación, cambiando a una defensa más presionante, la 5-1, que surtió efecto, logrando encajar apenas una diana en los primeros siete minutos de la segunda parte para situarse a tan solo uno con el 14-15. Incluso las situaciones de doble exclusión visitantes se saldaban con parciales a favor. Antonio Capitán, con más minutos en ataque de lo habitual, se convertía en una pieza determinante con el paso de los minutos.

Alberto Serradilla también se sumó a la fiesta, siendo clave en los últimos quince minutos del encuentro. Llegados al minuto 50, la igualdad era máxima, tablas a 20. Los porteños fueron castigados en el segundo tiempo con hasta cinco exclusiones en forma de dos minutos. El último tiempo muerto de los de Pamplona llegó en el minuto 53. Los ataques finales de los de casa se realizaron atacando con siete hombres, pero Dani Martínez, con una parada, puso punto final al partido, que se cerró con un resultado de 24 a 27.

Con estos dos puntos, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto sube hasta la cuarta posición de la clasificación general. El siguiente fin de semana será el turno de visitar la segunda catedral de manera consecutiva en la quinta jornada, en este caso la de la Fundación Agustinos de Alicante, líder en solitario con cuatro victorias en los cuatro partidos que ha disputado hasta la fecha, el próximo sábado día 11 a partir de las 19:00 horas.

FICHA TÉCNICA:

Anaitasuna (24): Nikola Malivojevic (2), Adrián Glaría (2), Iker Elola (5), Ander Martín (-), Andoni Beraza (2), Mikel Redondo (1), Teo Marchesino (-), Pablo Itoiz (1), Alin Cozmaciuc (-), Unai Elizondo (3), Adrián Ortiz (2), Oleg Kisselev (-), Julen Elustondo (2), Iker Aguilera (-), Ibai Etxarte (3), José Paulo Pereira Silva (1).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (27): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Paco Ruiz (-), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (-), Arnau Fernández (3), Gonzalo (-), David García (1), Matheus de Novais (1), Serradilla (5), Capitán (4), Zungri (5), Carlos Martín (5), Teixidor (2).

Árbitros: Pablo San Emeterio de la Fuente y Javier Ariño Saiz.

Exclusiones: Jakob Pelko y Antonio Capitán por partida doble; Juani Villarreal, Arnau Fernández, David García y Matheus de Novais en forma de dos minutos y Nacho Moyano mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 2-3, 5-6, 5-8, 6-11, 8-11, 9-13 (descanso); 10-14, 14-15, 17-19 20-20, 21-23 y 24-27 (final).

Incidencias: Partido de la 4.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Anaitasuna.

Crónica del Servigroup Benidorm

El Balonmano Servigroup Benidorm logró una importante victoria (34-31) frente al BM Soria en un encuentro vibrante y disputado, correspondiente a la cuarta jornada de la División de Honor Plata Masculina. El partido, celebrado en la mañana del domingo en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, mantuvo la emoción hasta los minutos finales gracias a las continuas alternativas en el marcador y a la intensidad defensiva de ambos equipos.

Con este triunfo, el equipo benidormense suma dos puntos fundamentales que le permiten mantenerse cerca de los puestos de cabeza en la clasificación.

En la próxima jornada, los de Krivokapic visitarán la pista del Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa, en un exigente compromiso ante un rival que solo ha cedido una derrota esta temporada, precisamente ante el invicto Fundación Agustinos de Alicante.

Crónica Fundación Agustinos Alicante

La Fundación Agustinos sigue intratable. El equipo alicantino se mantiene líder en solitario de la División de Honor Plata tras sumar su cuarta victoria consecutiva ante el Barcelona Atlètic. El conjunto que entrena Alejandro Carrillo consiguió una victoria de prestigio en un encuentro en el que presentó batalla desde el principio, llegando a remontar tras una espectacular segunda parte con un gran trabajo de equipo. Agustinos tuvo fe desde el principio respaldado por la confianza que otorgan las victorias. Pese al empuje del Barcelona en los últimos minutos de la primera parte (17-14), el equipo alicantino salió tras el descanso dispuesto a todo con una defensa que puso en aprietos al conjunto catalán. El paso de los minutos inspiró al bloque de Carrillo para remontar y sumar una victoria épica en el Palau Blaugrana. Líderes en solitario una jornada más.

Resultados y clasificación

Resultados. / RFEBM

Resultados y clasificación de la DH Plata Femenina

Resultados del Grupo C. / RFEBM