El Atticgo Elche se reencuentra con el Gjorche Petrov en la EHF European Cup

El Atticgo Elche se enfrentará en la tercera ronda de la EHF Copa Europea al conjunto macedonio del Gjorche Petrov, rival ante el que ya se midió hace dos temporadas, según deparó el sorteo celebrado este martes en Viena. El Gjorche Petrov no ha disputado la Ronda 2 y ha accedido de manera directa al sorteo de la próxima eliminatoria al ser uno de los cabezas de serie del torneo. El equipo de Macedonia viene de jugar EHF European League la temporada pasada, por lo que promete ofrecer una eliminatoria complicada para las de Joaquín Rocamora.

Precedentes

El equipo balcánico fue rival del ilicitano en los cuartos de final de este mismo torneo, con una plácida victoria para el equipo de Joaquín Rocamora, que acabaría proclamándose vencedor del torneo.

El Atticgo Elche venció en marzo de 2024 por 15 goles en el encuentro de ida, disputado en Elche, y en la vuelta la diferencia aún fue mayor, ya que se impuso por 19 tantos de diferencia.

Calendario

El partido de ida de esta tercera ronda, programado para el 8 o 9 de noviembre, se disputará en el Pabellón Esperanza Lag de Elche, mientras que la vuelta tendrá lugar una semana después en el Sport Center Jane Sandanski de Skope el 15 o el 16 de noviembre.

Valoración

El entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora destacó tras el sorteo: "El bombo está haciendo que juguemos un torneo de altura. Será, como la primera, otra ronda de mucho nivel".

"Es un rival que en las últimas temporadas ha querido acercarse a EHF Liga Europea y en EHF Copa Europea ha llegado a rondas finales", declaró el preparador, que pronosticó una eliminatoria "de mucho nivel". "Ya conocemos al menos la forma de jugar de su cuerpo técnico, y eso nos puede permitir extraer algún tipo de información, pero lo que es seguro es que volveremos a disfrutar de una nueva ronda de un torneo continental y todo dependerá de lo que nosotras hagamos sobre la pista", argumentó.

Rocamora, por último, confesó que su equipo, ganador de la competición hace dos temporadas, está "deseando" que llegue la eliminatoria y poder disfrutarla "junto con nuestra afición en el pabellón Esperanza Lag".

Emparejamientos del resto de equipo españoles

Este martes 7 de octubre, la EHF ha celebrado en Viena el sorteo de la tercera ronda de la EHF European Cup femenina en la que participan cuatro equipos españoles. Costa del Sol Málaga, Replasa Beti-Onak y AtticGo Elche continúan en la competición tras haber superado la Ronda 2, mientras que Mecalia Atlético Guardés se incorpora directamente en este punto tras renunciar a disputar la EHF European League.

Los bombos han deparado enfrentamientos emocionantes para los conjuntos españoles, que buscarán un puesto en los octavos de final de la competición continental.

Costa del Sol Málaga afrontará sus duelos frente a un clásico del balonmano islandés, el Haukar, con el objetivo de repetir su actuación de la temporada 2020/21 y volver a levantar la copa europea. El equipo rival se incorpora directamente en esta Ronda 3 y Costa del Sol Málaga jugará el segundo partido de la eliminatoria fuera de casa.

Por su parte, Replasa Beti-Onak acogerá en el partido de ida al Yellow Winterthur de Suiza y buscará seguir avanzando en su primera temporada europea.

Por último, las gallegas de Mecalia Atlético Guardés comenzarán visitando en Bulgaria al HC Byala. La temporada pasada, las búlgaras fueron eliminadas por Atticgo Elche en la Ronda 2, sirviendo de referente para las de Ana Seabra.